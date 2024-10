Unter Einfluss: Alkoholisierte E-Scooter-Fahrerin stürzte

In der heutigen Nacht, am 10. Oktober, gegen 2.02 Uhr, lenkte eine 24-jähriger Österreicherin einen E-Scooter in Innsbruck vom Burggraben kommend in die Riesengasse. Dabei geriet diese selbstverschuldet und ohne Beteiligung Dritter zu Sturz. Wie schwer sich die 24-Jährige bei dem Sturz verletzte, ist bisher unbekannt. Sie wurde von der Rettung in die Klinik nach Innsbruck verbracht. Ein durchgeführter Alkotest verlief positiv.