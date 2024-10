Ein neues Leben für Tierheimhunde: Tierschutz zum Welthundetag

Am 9. November

Am Welthundetag steht die Liebe zum treuesten Begleiter des Menschen im Mittelpunkt. Doch für 131 Hunde im TierQuarTier Wien ist es ein weiterer Tag des Wartens. Viele von ihnen haben traurige Geschichten hinter sich – sie wurden vernachlässigt, haben unter schwierigen Bedingungen gelebt oder wurden einfach ausgesetzt. Trotz allem sehnen sie sich nach einer zweiten Chance und einem liebevollen Zuhause.

51 Tierheimhunde hoffen auf ein Zuhause

51 der Hunde gehören zu den „Dauergästen“ – sie leben bereits seit über einem Jahr im Tierheim und hoffen immer noch darauf, von einer Familie entdeckt zu werden. „Jeder Hund im TierQuarTier hat seine eigene Geschichte und wartet darauf, ein neues Kapitel in einem liebevollen Zuhause zu beginnen. Gerade für unsere Langzeitbewohner ist es schwer, die Hoffnung nicht zu verlieren. Wir wünschen uns, dass mehr Menschen die Gelegenheit ergreifen, einen wertvollen Beitrag zum Tierschutz zu leisten, indem sie einem Hund aus dem Tierheim ein neues Leben schenken.“, erklärt Thomas Benda, Betriebsleiter des TierQuarTiers Wien.

9. November ist Welthundetag

Der Welthundetag ist eine Erinnerung daran, dass ein Tierheim nicht das endgültige Zuhause eines Hundes sein sollte. Es ist ein Aufruf an alle Tierfreunde, darüber nachzudenken, einem dieser Hunde eine Chance auf ein besseres Leben zu geben. Eine Adoption bedeutet nicht nur, einem Tier ein neues Zuhause zu schenken, sondern auch, sein Leben nachhaltig zu verändern.

Informationsveranstaltung zum Thema Listenhunde am 9. November im TierQuarTier Wien

Eine liebevolle, konsequente Erziehung wird benötigt

Am Samstag, den 9. November findet im TierQuarTier Wien eine Informationsveranstaltung speziell zum Thema Listenhunde statt. Von den 131 Hunden im TierQuarTier sind 52 Listenhunde, die oft aufgrund von Vorurteilen auf ein neues Zuhause warten. Viele von ihnen leiden unter dem Stress des Tierheimlebens und brauchen Menschen, die bereit sind, ihnen mit Geduld, Zeit und der nötigen Fürsorge eine neue Perspektive zu bieten. Da Listenhunde oft spezielle Bedürfnisse in der Erziehung haben, ist es wichtig, dass Interessenten sich darüber im Klaren sind, dass diese Hunde eine konsequente, aber liebevolle Erziehung benötigen. Die Veranstaltung richtet sich an ernsthafte Interessentinnen, die bereit sind, sich mit den besonderen Herausforderungen dieser Hunde auseinanderzusetzen.

Das TierQuarTier: Ein Zuhause für Tiere in Not

Das TierQuarTier Wien ist eines der modernsten Tierheime Europas – es entspricht den höchsten Standards einer zeitgemäßen Tierbetreuung und definiert Tierschutz in Wien auf ganz neuer Ebene. Alle Tiere werden während ihres Aufenthaltes bestens medizinisch versorgt, professionell gepflegt und betreut, während sie auf ihr neues, artgerechtes Zuhause warten.

