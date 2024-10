Alkohol und Drogen am Steuer: Polizeikontrolle stoppt gefährliche Fahrer

Veröffentlicht am 10. Oktober 2024, 07:00 / ©LPD Wien

Die Perger Polizei führte am vergangenen Mittwoch, den 9. Oktober, von 9 Uhr bis 23 Uhr im Bezirk Perg, in Oberösterreich, Lenker- und Fahrzeugkontrollen durch. Dabei stellten sie bei 40 Lenkern eine nicht ordnungsgemäße Verwendung des Sicherheitsgurtes festgestellt. Elf Lenker hantierten bzw. telefonierten mit ihrem Mobiltelefon; Organmandate wurden ausgestellt. Bei einem tschechischen Lenker wurde eine Alkoholisierung von 1,28 Promille festgestellt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen und eine Sicherheitsleistung eingehoben.

38-Jähriger stand unter Drogen

Aufgrund einer rasanten Fahrweise wurde ein 38-Jähriger aus dem Bezirk Amstetten Niederösterreicher angehalten. Bei seinem Fahrzeug war die Begutachtungsplakette abgelaufen und beim Niederösterreicher, dem die Lenkberechtigung bereits behördlich entzogen worden war, verlief zudem ein freiwillig durchgeführter Drogen-Harn-Test positiv auf MDMA, MDA, AMP und MET, weshalb er zur klinischen Untersuchung vorgeführt wurde. Die Untersuchung ergab eine Beeinträchtigung durch Suchtgift sowie Übermüdung und somit seine Fahruntauglichkeit. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Fahrzeugschlüssel abgenommen.