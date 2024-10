Drogenlenker bei Kontrolle entdeckt: Führerscheine weg, Anzeige

Am vergangenen Mittwoch, den 9. Oktober, wurden bei einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle zwei Drogenlenker aus dem Verkehr gezogen. Bei einem 21-jährigen deutschen Staatsbürger und einem 38-jährigen türkischen Staatsbürger war der Drogenschnelltest positiv. Bei der durchgeführten klinischen Untersuchung im Tauernklinikum Zell am See wurde von der durchführenden Ärztin die Fahruntauglichkeit und Beeinträchtigung durch Suchtgift festgestellt. Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Anzeige an die zuständige Behörde wurde erstattet.