Einbruch in Salzburg: Bargeld und Motorsäge geklaut

Am vergangenen Mittwochabend, den 9. Oktober, brachen unbekannte Täter in ein Reihenhaus in Georgenberg, in Salzburg, ein. Die Täter durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten und stahlen einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag. Ebenso wurde aus der Werkstatt eine Motorsäge gestohlen. Die Höhe des Gesamtschadens ist nicht bekannt.