Haiders Tod vor 16 Jahren: Die Nacht, die vieles änderte

Es gibt Ereignisse, da weiß man genau, wo man sich aufgehalten hat, als man davon erfuhr. Die Terroranschläge in New York, bei älteren Semestern vielleicht die Mondlandung oder der Einsturz der Reichsbrücke. Wo unsereiner in der Nacht zum 11. Oktober war, ist leicht erklärt: im Bett. Doch der folgende Tag, dieser 11. Oktober vor nunmehr 16 Jahren sollte ein anderer werden, dramatisch, bestürzend und intensiv.

Schocknachricht kam mitten in der Nacht

Doch der Reihe nach, schon der 10. Oktober war – wie in Kärnten üblich – ein für Journalisten arbeitsreicher Gedenktag. Gegen 2.30 Uhr, dann das Läuten des Handys. Es war ein aus heutiger Sicht uraltes Tastentelefon. Es dürfte ein Nokia gewesen sein. Oder doch Siemens? Egal.

Unfall, Lambichl, Auto überschlagen…?

„Du, hast Du was gehört? Der Haider soll tot sein…“ Die Kollegin bringt die Frage kaum raus. Die Nebennieren gehen in den Alarmmodus, Adrenalin schießt literweise in den Körper. Natürlich hatte man nichts gehört, wie denn auch um 2.30 Uhr? Die Kollegin hatte es ihrerseits von einer Kollegin, die es von einem Kollegen erfahren hatte. „Ich schau, was ich erfahren kann.“ Anruf bei einer üblicherweise gut informierten und 24/7 besetzten Exekutivdienststelle. „Guten Morgen, ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll. Aber angeblich ist Landeshauptmann Haider tot… Ich würde sonst um diese Uhrzeit nicht anrufen.“ Die Antwort kommt kleinlaut, leise, sehr nachdenklich. „Ja, leider. Es stimmt.“ Und dann folgen die Informationsfetzen: Unfall, Lambichl, Auto überschlagen…

Überall Blaulicht

Unterdessen ist es so gegen 3 Uhr morgens. Man beginnt zu funktionieren, so wie alle anderen Kolleginnen und Kollegen auch. Gegen halb vier Uhr früh ist die Redaktion vollzählig. In gerade erst bezogenen Büroräumlichkeiten, noch gar nicht voll funktionsfähig. Die Teams werden gebildet, Redakteure und Fotografen zusammengespannt und ab in die Nacht. Die Lage in Lambichl ist gespenstisch. Blaulicht, wohin man blickt. Blaulicht, das sich im Nebel und auf der nassen Straße reflektiert. Blaulichter von Rettung, Polizei, Feuerwehren. Und dazwischen, quer über die Fahrbahn, das Wrack das VW Phaeton. Komplett zerstört, ausrinnende und dampfende Flüssigkeiten, Absperrbänder der Polizei, Folgetonhörner, Handyläuten überall.

„Die Sonne vom Himmel gefallen“

Was die Stunden danach abläuft, ist journalistische Arbeit wie üblich. Es gilt, die vielen W’s zu beantworten. Wer? Wann? Wo? Warum? Wie? Man funktioniert, kaum fähig, die Tragweite des Geschehenen zu erfassen. Und die ist groß. Immerhin war in Kärnten, wie es der auf Haider folgende Landeshauptmann Dörfler formulierte, die Sonne vom Himmel gefallen. Mitten in der Nacht, mit 142 km/h und 1,8 Promille. Aber das ist eine andere Geschichte.