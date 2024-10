Nach Wahlerfolg: Kickl will Gespräche für stabile Regierung starten

Veröffentlicht am 10. Oktober 2024, 07:54 / ©APA/Herbert Neubauer (Herbert Neubauer)

In Reaktion auf die Stellungnahme des Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen am vergangenen Mittwoch, den 9. Oktober, teilte FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl mit, dass er in Umsetzung des Wahlergebnisses vom 29. September und im Interesse der Bevölkerung Gespräche führen werde, um eine stabile Bundesregierung auf Basis des Wählerwillens zu bilden.

Gesprächstermine werden koordiniert

„Wir haben mit großem Interesse die Stellungnahme des Bundespräsidenten verfolgt. Als Bundesparteiobmann der stimmenstärksten Partei und des klaren Wahlsiegers FPÖ werde ich daher jeweils Gesprächstermine mit den Obleuten der zweitplatzierten ÖVP und der drittplatzierten SPÖ koordinieren“, so der Bundesparteiobmann. Kickl fügte hinzu, dass er diesen Schritt bisher aus Rücksichtnahme auf die Usancen im Vorfeld vergangener Regierungsbildungen noch nicht gesetzt habe.