„Mit Freiwilligenarbeit für mehr Gerechtigkeit“: YOVO-Messe 2024

Am 19. und 20. Oktober präsentieren etwa 100 gemeinnützige Organisationen ihre Projekte.

Veröffentlicht am 10. Oktober 2024, 08:18 / ©Renée del Missier

Die YOVO – Freiwilligenmesse für Young Volunteers bietet Schülern der Wiener Oberstufen von AHS und berufsbildenden mittleren und höheren Schulen sowie Schülern der polytechnischen Lehrgänge am Freitag, den 18. Oktober, im Wiener Rathaus, erstmals die Möglichkeit, sich über Aufgaben und Aktivitäten der Zivilgesellschaft zu informieren. Rund 40 Organisationen zeigen, was sie für die Gesellschaft tun und wie man sich bei ihnen engagieren kann.

Rund 100 Organisationen stellen sich vor

Während der zwölften Wiener Freiwilligenmesse am Samstag und Sonntag, am 19. und 20. Oktober, können die Besucher rund 100 gemeinnützige Organisationen kennenlernen, die sich für verschiedenste gesellschaftliche Belange einsetzen. Die Messe steht unter dem Motto “mit Freiwilligenarbeit für mehr Gerechtigkeit sorgen”. Gerechtigkeit ist aber ein gleichermaßen beliebter wie schwer zu bestimmender Begriff. Eva Novotny und Konrad Paul Liessmann werden im Eröffnungstalk am Samstag um 10.30 Uhr über soziales Engagement, Freiwilligenarbeit und eine bessere Welt diskutieren.