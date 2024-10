Demo sorgt fÃ¼r Anhaltungen im Verkehr: Diese Grazer Linien sind betroffen

Ver├Âffentlicht am 10. Oktober 2024, 08:24 / ┬ę5 Minuten

Wegen einer Versammlung zum Thema ÔÇ×Offensive gegen RechtsÔÇť kommt es am heutigen Donnerstag, den 10. Oktober 2024, in der Zeit von ca. 17.30 Uhr bis ca. 19 Uhr zu Anhaltungen der Stra├čenbahnlinien 1, 4, 6, 7 am S├╝dtiroler Platz, Anhaltungen der Buslinien 30, 31, 32, 33, 34, 34E, 39, 40 und 67E im Bereich Radetzkybr├╝cke und Radetzkystra├če sowie Anhaltungen der Stra├čenbahnlinien 1, 3, 4, 5, 6, 7 beim Eisernen Tor.

So verl├Ąuft die Route

Die Versammlung beginnt um ca. 17 Uhr am Lendplatz. Ab 17.30 Uhr gehen die Teilnehmer auf der Strecke Lendplatz ÔÇô ├ľkonomiegasse ÔÇô Lendkai ÔÇô Grieskai ÔÇô Radetzkybr├╝cke ÔÇô Radetzkystra├če ÔÇô Joanneumring ÔÇô Am Eisernen Tor ÔÇô Hans-Sachs-Gasse zum Tummelplatz.