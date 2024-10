Polizeigewalt im Fokus: 393 Misshandlungsvorwürfe, zwei Anklagen

Seit dem Start der Ermittlungs- und Beschwerdestelle gegen Polizeigewalt zu Jahresbeginn ist in zwei Verfahren Anklage erhoben worden. 393 Misshandlungsvorwürfe sind bisher eingegangen, hinzu kommt die Überprüfung von Fällen von polizeilichen Waffengebräuchen mit und ohne tödlichem Ausgang. Von diesen Verfahren insgesamt sind bereits 261 durch die Justiz abgeschlossen worden, teilte das Innenministerium gegenüber der APA mit. 158 Verfahren sind noch in Bearbeitung. Der „Großteil der Misshandlungsvorwürfe stellte sich nach Prüfung der Justiz als haltlos heraus“, betonte das Innenministerium. In 150 Fällen wurde kein Ermittlungsverfahren eingeleitet, 109 Verfahren endeten mit der Einstellung durch die Justiz.

3.000 Euro Geldstrafe

Von den zwei erhobenen Anklagen wurde ein Fall in einem Prozess am 18. Dezember in Innsbruck per Diversion abgeschlossen, wurde erläutert. Einer Beamtin und einem Beamten war vorgeworfen worden, einen Somalier im Rahmen einer Amtshandlung geschlagen und gequält zu haben. Zusätzlich sollen sie ihn außerhalb der Stadt alkoholisiert und ohne Mobiltelefon und Orientierung ausgesetzt haben. Die Polizisten bekannten sich nicht schuldig, entschuldigten sich aber vor Gericht beim Opfer und meinten, sie würden nicht mehr so handeln, hatte der ORF Tirol von dem Prozess berichtet. Die Erstangeklagte musste 3.000 Euro Geldbuße zahlen, der Zweitangeklagte 2.250 Euro. Im Falle einer Verurteilung hätten den Beamten eine Strafe von bis zu drei Jahren Haft und der Jobverlust gedroht.

Es sollen noch mehr Arbeitsplätze geschaffen werden

Die seit Jänner aktive Ermittlungs- und Beschwerdestelle war Teil des Regierungsübereinkommens von ÖVP und Grünen und ist beim Bundesamt für Korruptionsbekämpfung angesiedelt. Begleitend wurde ein unabhängiger und weisungsfreier Beirat eingerichtet. In der Ermittlungs- und Beschwerdestelle arbeiten derzeit 32 Mitarbeiter. Dazu gehören auch ein Menschenrechtsexperte und eine Psychologin. Die Stelle soll noch auf 36 Arbeitsplätze aufgestockt werden. Für Anfang 2025 wurde eine Evaluierung zur Weiterentwicklung des Personaleinsatzkonzeptes vereinbart.

Misshandlungsvorwürfe und Waffengebräuche mit tödlichem Ausgang werden ermittelt

Neben Misshandlungsvorwürfen gegen Polizisten untersucht die Ermittlungs- und Beschwerdestelle auch Anwendungen von Zwangsgewalt sowie Waffengebräuche mit Todesfolge. Ermittelt wurde laut Innenministerium bisher in drei Fällen von Waffengebrauch mit tödlichem Ausgang sowie in zwei Fällen von Zwangsmittelausübung mit Todesfolge. Bei Letzterem wurde einer der zwei Fälle durch die Justiz eingestellt. (APA/10.10.2024)