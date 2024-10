10. Oktober: Warum feiern wir ihn in Kärnten?

Am heutigen 10. Oktober wird der Tag der Volksabstimmung in Kärnten gefeiert. So haben Schüler an diesem Feiertag frei und auch Ämter haben geschlossen. Doch was genau feiern wir heute?

Der Tag der Volksabstimmung

Jedes Jahr am 10. Oktober hält Kärnten inne und gedenkt der Volksabstimmung im Jahr 1920. Eine demokratische Entscheidung, welche die Zukunft Kärntens verändert hat. Der 10. Oktober, der Tag der Volksabstimmung, ist in Kärnten ein Feiertag. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs im Jahr 1918 besetzten Truppen der sogenannten SHS-Staaten, bestehend aus dem Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen, Teile des südöstlichen Kärntens, wo viele Slowenen lebten. Sie verlangten Gebiete von Österreich und drangen immer weiter in das Landesinnere vor, sodass die Landesregierung gezwungen war, ihren Sitz zu verlegen.

10. Oktober 1920

Im Dezember 1918 entschied sich die Kärntner Regierung dann gegen die Besatzer zur Wehr zu setzen, ohne Unterstützung von der Wiener Bundesregierung zu bekommen. So eroberten die Kärntner auf eigene Faust nach und nach Gebiete zurück. Am 14. Jänner 1919 endete dieser Abwehrkampf. Der Friedensvertrag von St. Germain legte eine Volksabstimmung über die Zugehörigkeit der besetzten Gebiete fest. Am 10. Oktober 1920 fand diese Abstimmung statt.

So feiert Kärnten

Heute finden 10. Oktober-Gedenkfeiern des Landes Kärnten statt. Dazu gibt es eine Kranzniederlegung, beispielsweise in Klagenfurt. Diese beginnt um 9.30 Uhr beim Friedhof Annabichl und um 11 Uhr wird beim Landhaushof gefeiert. Im Bezirk Villach wurden bereits gestern Feierlichkeiten abgehalten. Der 10. Oktober, der Tag der Volksabstimmung, ist kein gesetzlicher Feiertag nach dem Bundesgesetz. In Kärnten wird dieser Tag jedoch als Feiertag betrachtet, an dem Schulen, Ämter und Behörden geschlossen sind, obwohl er nicht generell arbeitsfrei ist.