Kontrolle eskaliert: Autofahrer flieht vor Polizei, Beamte verletzt

Eine Polizeistreife aus Kremsmünster, in Oberösterreich, wollte am vergangenen Mittwoch, den 9. Oktober, gegen 16 Uhr in Kremsmünster einen 53-jährigen Autofahrer aus dem Bezirk Kirchdorf routinemäßig kontrollieren. Dieser gab sofort an, sich nicht ausweisen zu wollen und auch seine Identität nicht preiszugeben, das Fahrzeug war ebenfalls nicht auf ihn zugelassen. Als einer der Polizisten per Funk um Verstärkung ersuchte, gab der deutsche Staatsangehörige Gas und fuhr davon.

Zwei Polizisten wurden bei der Festnahme verletzt

Ein weiterer Polizist musste zügig auf die Seite ausweichen, um nicht vom Fahrzeug erfasst zu werden. Die Beamten nahmen die Nachfahrt auf und konnten das Fahrzeug in einer nahegelegenen Hauseinfahrt erneut anhalten. Der Lenker wollte in das dortige Gebäude flüchten, konnte jedoch zuvor gestoppt werden. Da er sich massiv zur Wehr setzte, musste er festgenommen werden. Durch die Tritte und Gegenwehr wurden zwei Beamte verletzt. Nach Rücksprache und Anordnung der Staatsanwaltschaft Steyr wurde der 53-Jährige in die Justizanstalt Garsten eingeliefert.