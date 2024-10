Sechs Kilo Cannabis und 300 Gramm Koks: Jugendbande ausgeforscht

Anfang Mai dieses Jahres kam es in Braunau zu einer Nachfahrt, bei der sieben Insassen in einem Auto vor einer Zivilstreife flüchten wollten. Während der Nachfahrt warfen die Insassen mehrere Suchtmittelpakete aus dem Fahrzeug. Nach mehreren durchbrochenen Straßensperren konnte der Lenker schlussendlich in St. Johann am Walde angehalten werden. Im Kofferraum befand sich ein im März aus der Haft entlassener 16-jähriger Rumäne aus dem Bezirk Braunau, der wegen Suchtmittelhandel bereits verurteilt worden war. Dadurch wurden von der Braunauer Polizei umfangreiche Ermittlungen gestartet. Es verhärtete sich der Verdacht des Suchmittelhandels auf vier Personen, den 16-jährigen Rumänen, 17-jährigen Bosnier, einen 15-Jährigen und einen 21-jährigen Serben, alle aus dem Bezirk Braunau.

300 Gramm Kokain

In enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis erfolgten Ende August/Anfang September 2024 mit Unterstützung des Landeskriminalamtes Oberösterreich und den Kräften der Kriminalpolizei Braunau mehrere Zugriffe, wobei der 16-Jährige, der 17-Jährige, der 21-Jährige und ein weiterer 17-Jähriger festgenommen und in die Justizanstalt Ried im Innkreis eingeliefert wurden. Der 15-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt. Zusammengefasst konnte somit der Verkauf von circa sechs Kilogramm Cannabisprodukten und 300 Gramm Kokain durch die Gruppierung geklärt werden. Der überwiegende Teil der genannten Drogen wurde an eine Vielzahl jugendlicher Abnehmer, vorwiegend in Parkanlagen in Mattighofen verkauft. Durch weiterführende Ermittlungen konnten die Kurierfahrer der kriminellen Vereinigung ausgeforscht werden. Hierbei handelt es sich um einen 22-jährigen Ungarn und einen 27-Jährigen, beide ebenfalls aus dem Bezirk Braunau. Auch die beiden Kurierfahrer wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Ried festgenommen und in die Justizanstalt Ried eingeliefert.