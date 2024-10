Sturm und Starkregen in Ã–sterreich: Bis zu 100 Liter Niederschlag erwartet

Am heutigen Donnerstag, dem 10. Oktober, wird in weiten Teilen Österreichs mit teils kräftigen Sturmböen gerechnet. Vor allem der Westen, der Alpenostrand und der Donaubereich werden im Laufe des Tages von diesen Winden betroffen sein. Ein Experte von GeoSphere Austria hat gegenüber 5 Minuten erklärt, dass insbesondere die Alpensüdseite – mit Schwerpunkt in Kärnten und Osttirol – mit starken Regenfällen rechnen muss. Hier könnten bis zu 100 Liter Niederschlag pro Quadratmeter fallen. Neben den intensiven Regenfällen in den südlichen Regionen Kärntens und Osttirols, kann es im gesamten Land zu lokalen Regenschauern kommen. Die Schneefallgrenze liegt dabei relativ hoch, bei etwa 3.000 Metern. Trotz der intensiven Wetterlage sind größere Unwetterschäden vorerst nicht zu befürchten.

Herbstwetter am Wochenende erwartet

Gegen Abend zieht die Kaltfront allmählich ab und das Wetter beruhigt sich zum Wochenende hin. Am Samstag soll sich die Wetterlage dann stabilisieren. In den Nebelgebieten sowie in der Nordhälfte des Landes können am Wochenende vereinzelt Wolkenfelder auftreten, doch das Wetter bleibt überwiegend freundlich und mild. In den tieferen Lagen werden Temperaturen bis zu 20 Grad erwartet.

Magst du Regenwetter? Ja, ich liebe es Nein, ich will, dass die Sonne scheint Manchmal Nur wenn ich einen Regenschirm dabei habe Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Regen und Gewitter in der Steiermark

Auch in der Steiermark kommt es im Laufe des Tages zu lokalen Regenschauern. Teilweise werden auch vereinzelte Gewitter erwartet. Der Niederschlagschwerpunkt liegt dabei in der westlichen Obersteiermark. In den späten Abendstunden wird die Kaltfront voraussichtlich weiterziehen, und das Wetter wird sich in der Nacht beruhigen. Im Laufe des Wochenendes bleibt es bei herbstlichen Temperaturen und überwiegend trocken.

Bis zu 70 Liter Niederschlag in Kärnten

Der Schwerpunkt der aktuellen Kaltfront liegt heute erneut in Oberkärnten. Besonders im Gailtal, den Karnischen Alpen und den Karawanken werden starke Regenfälle erwartet, wobei örtlich bis zu 70 Liter Niederschlag pro Quadratmeter fallen könnten. Erste Gehwege neben der Drau und Gail in Kärnten wurden aufgrund der Hochwassergefahr bereits gesperrt. Bereits in den letzten Tagen herrschten ähnliche Wetterverhältnisse. Gegen Abend werden die Regenschauer voraussichtlich nachlassen, und die Wetterlage beruhigt sich. Dies sorgt für ein ruhiges und herbstlich mildes Wochenende.