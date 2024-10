Endspurt: Straßenbahnlinie 5 absolvierte erste Probefahrt erfolgreich

Seit zwei Jahren wird am Ausbau gearbeitet, nun biegt man in die Zielgerade. In wenigen Wochen – genauer gesagt am 30. November 2024 – wird der ausgebaute Abschnitt in Betrieb gehen. Am gestrigen Mittwoch, den 9. Oktober fand nun die erste Probefahrt mit einer Straßenbahn statt – und verlief erfolgreich, wie die Holding Graz mitteilt.