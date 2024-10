Kaffeehausliebe: Wiens gemütliches „zweite Wohnzimmer“

Veröffentlicht am 10. Oktober 2024, 12:19 / ©Pexels/Photo by Helena Lopes

Das erste Wiener Kaffeehaus wurde im 17. Jahrhundert gegründet. Seither sind die Lokale aus Wiens Geschichte und Gegenwart nicht mehr wegzudenken. Die „Wiener Kaffeehauskultur“ ist für ihre ganz spezielle Atmosphäre bekannt. Die Kaffeehäuser bieten durch ihre Gemütlichkeit ein verlängertes Wohnzimmer für die Wiener. Inwiefern sich ihre Beliebtheit verändert hat, zeigt eine neue Studie.

Zeit mit Freunden und Entspannung

Die Ergebnisse der Studie von der KMU Forschung Austria zeigen deutlich: Der Ruf der Kaffeehäuser als gemütlicher Ort hat sich nicht verändert. Im Rahmen der Untersuchung wurden Wiener ab 17 Jahren befragt. Rund 70 Prozent gaben an, dass einer der Hauptgründe für ihren Kaffeebesuch die Zeit mit Freunden und Familie ist. 61 Prozent hingegen möchten einfach ein Heißgetränk genießen, während 38 Prozent Entspannung in der Atmosphäre suchen. „Die Grundfunktion des Kaffeehauses hat sich also nicht verändert“, erklärte Wolfgang Binder, Obmann der Fachgruppe Kaffeehäuser in der Wirtschaftskammer Wien.

Häufige Kaffeehausbesuche

Die Häufigkeit der Besuche in den Kaffeehäusern verdeutlicht, wie wichtig diese für die Wiener sind. Ein Drittel der Bevölkerung – also über eine halbe Million Menschen – besucht mindestens einmal pro Woche ein Kaffeehaus, während ein weiteres Viertel mehrmals im Monat dort einkehrt. Das zeigt, dass das Kaffeehaus nach wie vor „das zweite Wohnzimmer“ der Wiener ist. Zwei Prozent der Bevölkerung ab 17 Jahren besuchen täglich ein Kaffeehaus. „Das entspricht über 32.000 Kaffeehausbesuchen pro Tag. Im Durchschnitt haben unsere rund 2.000 Kaffeehäuser also jeweils 16 Stammgäste, die jeden Tag kommen“, freute sich Binder. Zudem geben 39 Prozent der Befragten an, hauptsächlich ihr Stammkaffeehaus zu besuchen, wobei dieser Trend bei Personen über 65 Jahren noch ausgeprägter ist.

Das Kostet der Besuch

Der klassische Kaffee der Wiener ist die „Melange“, weshalb auch deren Preis im Mittelpunkt der Berechnungen steht. Dieser variiert zwischen zwei und fünf Euro. Zu einem Kaffee gehört typischerweise auch eine Mehlspeise. 42 Prozent der Gäste genießen außerdem Frühstück in seinen verschiedenen Variationen. Darüber hinaus werden auch Snacks und Mittagessen in den Kaffeehäusern konsumiert. Die Ausgaben für einen durchschnittlichen Besuch liegen unter 15 Euro. „Wobei das natürlich diejenigen sind, die nicht zum Essen kommen. Aber man sieht, Kaffee und Kuchen gehen sich aus“, so Binder.

Wiener Kaffeehäuser als „Love-Brand„

Diese besondere Rolle der Kaffeehäuser in Wien soll durch eine Kampagne betont werden. Die Wiener Kaffeehäuser stellen eine einzigartige Marke für die Stadt dar. Laut Marketingexperte Thomas Kratky sind sie eine sogenannte „Love Brand“. Auch wenn die Menschen gelegentlich darüber schimpfen, ist es unmöglich, die Kaffeehäuser nicht zu lieben. Für viele sind sie ein zweites Zuhause und ein Rückzugsort. Obendrein bieten sie Raum für neue Erfahrungen und Erinnerungen.