KFG startet mit fünf Schwerpunkten in die steirische Landtagswahl

Saubere Politik hat viele Gesichter: „Das Hauptplakat zeigt die vielen Gesichter der Bürgerliste und damit den eindeutigen Unterschied zu den bestehenden Altparteien, wo immer lediglich nur ein Kopf zu sehen. Das politische Wirken der KFG geht von den Bürgern aus, von vielen Menschen, so, wie es in einer Demokratie sein soll. Politik wird bei uns nicht von oben herab gemacht, sondern für und mit den Bürgern.“

Schluss mit Freunderlwirtschaft, Korruption und Machtmissbrauch: „Jeder redet immer nur von sauberer Politik, aber wir wissen aus erster Hand, dass es anders gelebt wird. Wir als KFG tragen die Korruptionsfreiheit in unserem Namen und somit auch in unserer DNA. Für uns als Korruptionsfreie Bürgerliste ist daher klar, Korruption darf kein Kavaliersdelikt sein. Daher fordern wir verpflichtend ein Anti-Korruptions-Gesetz – dieses ist strikt zu exekutieren!“

Gib dem Tierschutz deine Stimme: „Das ist nicht nur eine persönliche Herzensangelegenheit der KFG, sondern auch eine Notwendigkeit, dass Tierschutz auf Landesebene endlich anders gelebt wird. Es muss Schluss sein mit den „Schönwetter-Tierschützern“, denn es gibt zahlreiche Baustellen (Stichwort Zustand der Steirischen Tierheime), die nur auf Landesebene gelöst werden können.“

Zeit zum Abspecken: „Wenn uns die vielen Gespräche mit verschiedenen Klein- und Mittelunternehmern eines in den letzten Jahren gezeigt haben, dann, dass die Unternehmer an Gebühren und Abgaben ersticken. Das ist nicht nur bei den Unternehmern so, sondern trifft jeden Bürger gleichermaßen. Egal, in welchen Lebensbereich man hineinschaut, die Berge an bürokratischen Hürden werden immer größer – deshalb heißt es für uns den Rückwärtsgang einzulegen und eine Trendwende herbeizuführen.“

Dein Auto, deine Freiheit, deine Wahl: „Wir setzen auf die freie Wahl des Transportmittels und sprechen uns klar für die Interessen und Belange der Autofahrer aus, denn niemand bezahlt für den Straßenverkehr mehr als der PKW-Fahrer und niemand wird gleichzeitig so massiv ausgegrenzt und eingeschränkt. Ein KFZ bedeutet persönliche Freiheit und diese Freiheit muss unbedingt geschützt und erhalten werden!“