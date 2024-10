Messerstecherei: Streit zwischen Männern eskaliert

Heute Nacht kam es in Floridsdorf zu einer Auseinandersetzung, bei der ein Messer gezückt wurde.

Veröffentlicht am 10. Oktober 2024, 12:30 / ©Fotomontage Canva

Heute, am 10. Oktober, wurden die Beamten des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf gegen 1.15 Uhr zu einem Einsatz gerufen, bei dem eine Person mutmaßlich durch einen Messerstich verletzt wurde. Am Einsatzort konnten auf der Straße zwei Männer angetroffen werden. Die Beamten konnten ermitteln, dass es in einer Wohnung zu einem Streit zwischen dem 26-jährigen Afghanen und dem 28-jährigen Afghanen gekommen ist.

Mit Messer attackiert

Während des Streits soll der 26-Jährige den 28-Jährigen, der sich mit Schlägen mutmaßlich verteidigte, mit einem Messer attackiert und im Bereich der Arme verletzt haben. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Beide Personen befinden sich derzeit in Spitälern. Weitere Erhebungen laufen.