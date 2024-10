ÖGK: Diese Mail kann dich viel Geld kosten

Veröffentlicht am 10. Oktober 2024, 12:35 / ©Montage Canva Pro/Leser

Betrüger wollen täglich an dein Geld. Auch im Namen der ÖGK versuchen sie es immer wieder, derzeit kommen nämlich wieder E-Mails, wo du aufgefordert Daten einzugeben, um eine Rückererstattung zu erhalten. So erkennst du, ob die Nachricht von Kriminellen stammt.

Phishing-Mails, die als Mails der ÖGK getarnt sind

Trotz größter Sicherheitsvorkehrungen bleiben auch Versicherte der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) von Phishing-Mails nicht verschont. Aktuell sind wieder falsche Meldungen zu angeblichen Rückerstattungen und doppelt bezahlter Rechnungen im Umlauf. Eines vorweg: Nicht auf die angegebenen Buttons klicken, keine Links öffnen oder sensible Daten weiterleiten, rät die ÖGK.

Betrüger wollen deine Daten und dein Geld

Mit einer gefälschten E-Mail wollen Betrüger aktuell an die Konto- und Anmeldedaten der Versicherten kommen. Werden die Anweisungen in der Mail befolgt, gibt es nicht das versprochene Geld retour. Stattdessen gibt man sensible Kontodaten preis und riskiert, dass diese Daten missbraucht werden. Darum: Hände weg!

So erkennst du die Betrugsmails: Wichtig vorab: Generell würde die ÖGK niemals per Mail Kontodaten oder Zahlungsinformationen abfragen

Unseriöse Absende-Adresse bzw. Betreffzeile: Zum Beispiel „Ihre Rechnung wurde doppelt verrechnet“, „Sie haben eine ausstehende Rückerstattung“

Unpersönliche, unprofessionelle Anrede: „Hallo Kunde“

Button mit Link zu einer Phishing-Webseite, auf der man seine Kontodaten eingeben soll

©Leser Auch am Absender kann man die Betrüger erkennen.