Polarlichter über Österreich: Hier sind sie heute Nacht möglich

Ein schneller Sonnensturm steuert wieder direkt auf die Erde zu. Die Folge: Polarlichter sind möglich. Von der GeoSphere Austria heißt es dazu: „Der vorhergesagte Index Kp aufgrund dieses Sonnensturms liegt zwischen 6 und 9. Zum Vergleich: Die geomagnetische Störung am 10. Mai hatte einen Kp = 9.“ Wer erinnert sich an das Himmelsspektakel im Mai? Die Polarlichter erleuchteten den österreichischen Nachthimmel in den verschiedensten Farben. Mehr dazu in: Polarlichter am österreichischen Nachthimmel.

So stark waren die Polarlichter im Mai zu sehen

©Aaliyah | Zahlreiche 5 Minuten-Leser… ©Nina H. | … aus Österreich konnten das… ©Leser | … Himmelsspektakel im Mai bestaunen. ©Aaliyah | Der aktuelle Sonnensturm ist wahrscheinlich ähnlich stark. ©Nina H. | Hier sind einige Bilder der 5 Minuten-Leser. Wenn auch du bei dir Polarlichter sehen kannst, ©Leser | sende uns gerne Bilder! ©find it and keep it | Einfach nur wunderschön!

Werden wir heute Nacht Polarlichter sehen?

Was die Polarlichter heute Nacht angeht, sind die Prognosen noch etwas unsicher. „Polarlichter in Österreich wären gar nicht so unwahrscheinlich. Nur leider ist die Wettervorhersage nicht so toll, und Wolken dürften in ganz Österreich die Sichtbarkeit stark beeinträchtigen“, teilt die GeoSphere Austria mit. Du interessierst dich für Weltraumwetter-Ereignisse? Auf der Website von SWAP/GEOSPHERE findest du immer den aktuellen Status.

Hier sind die Chancen am besten!

Werden wir jetzt Polarlichter sehen, oder nicht? Nun, geht man nach den Aussagen der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) dann ist in folgenden Regionen wahrscheinlich, dass die Polarlichter sichtbar werden: „Die besten Chancen auf Auflockerungen gibt es in Osttirol sowie später in der Nacht auch im Oberen Murtal und im Nordosten.“ Wo der Himmel heute Nacht bewölkt ist, stehen die Chancen leider schlecht. Der exakte Zeitpunkt ist jedenfalls unsicher. Die Experten rechnen damit, dass der Sonnensturm irgendwann zwischen heute Abend und Freitagmorgen eintrifft.

Polarlichter diese Woche zum dritten Mal sichtbar?

Diese Woche waren die Polarlichter an gleich zwei Nächten hintereinander zu sehen. In der Nacht auf Montag, den 7. Oktober, und Dienstag, 8. Oktober, erstrahlte das bunte Himmelsspektakel den Nachthimmel über Österreich. Mehr dazu in: Wow: Polarlichter lassen Nachthimmel erstrahlen. In der Nacht auf Dienstag fielen die Nordlichter etwas schwächer aus, nichtsdestotrotz wurde vielen ein atemberaubender Anblick gewährt. Heute wären die Polarlichter dann zum dritten Mal diese Woche sichtbar.