Sturm Graz trauert um Gründer-Sohn: „War ein außergewöhnlicher Mensch“

Dipl. Ing. Dr. Hellmut Longin war der einzige Sohn des Sturm-Gründers Fritz Longin. Der 1934 geborene Industrielle kann auf einen faszinierenden Lebensweg blicken, der ihm keineswegs vorgezeichnet schien. Wie sein Vater war auch er eine Führungspersönlichkeit. Matura in Leoben und nach nur acht Semestern Studium an der Montanuniversität ist Longin bereits im März 1957 Diplomingenieur. Von 1957 bis 1959 absolvierte er erste Ingenieur-Jahre im Stahlwerk „Frederikswerk“ in Dänemark und lernte dort auch seine Gattin Brigitte kennen, mit der er 65 Jahre lang verheiratet war. 1960 nahm Hellmut Longin ein Angebot der Österreichisch-Amerikanischen Magnesit AG in Radenthein in Kärnten an, um seinem erkrankten Vater näher zu sein. 1973 folgte der Karrieresprung: Die Herren des amerikanischen Mutterkonzern erkannten Longins Fähigkeiten und ernannten ihn zum Europachef der Magnesit AG.

Am 24. April 1987 sorgte der Sohn des Sturmgründers für das erste „Management-Buy-Out“ in Österreich. Mit einem Kredit von 800 Millionen Schilling erwarb Hellmut Longin mit seinem Management den heutigen RHI-Konzern, die damalige Österreichisch-Amerikanische Magnesit AG von den Amerikanern. „Es war ein schwieriger, riskanter Schritt – und die Girozentrale mit dem Tiroler Dr. Pale an der Spitze war die einzige Großbank, die damals dafür Verständnis hatte“, erzählt Hellmut Longin die unglaubliche Erfolgsstory. Noch im selben Jahr ging der Konzern mit vollem Erfolg an die Börse. 1990 erwarb der RHI-Konzern unter Longin die „Veitscher Magnesit“ und 1994 den größten Feuerfestproduzenten der Welt, Didier aus Wiesbaden. Damit hatte Longin nun den weltweit größten Feuerfestkonzern mit 12.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von 24 Milliarden Schilling an seinen Zügeln. Nach seiner Pensionierung war er noch lange in der Industriellenvereinigung tätig. Der begeisterte Segelflieger zog sich dann nach Wolfsberg in Kärnten zurück, wo nun auch sein spannendes, erfülltes Leben endete.