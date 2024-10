Leichtes Aufatmen: Niederösterreich ist kein Katastrophengebiet mehr

Das teilten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (beide ÖVP) heute mit. Zuletzt galten bisher noch die Bezirke Tulln und St. Pölten-Land sowie die Stadt St. Pölten als Katastrophengebiet. Mehr dazu in: Raum St. Pölten und Bezirk Tulln bleiben Katastrophengebiet. Die Niederschläge der vergangenen Tage „haben laut Geologen aber keine zusätzliche Auswirkung auf die Hangrutschgefahr gehabt“, erklärte der Landesvize. Deshalb können die noch bestehenden Katastrophengebietsverordnungen „ab heute Abend aufgehoben werden“.

Zigtausende Feuerwehrkräfte im Einsatz

„Über 93.000 Einsatzkräfte standen bisher im Einsatz, davon fast 60.000 Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr. Im Tullnerfeld laufen aktuell noch lokale Pumparbeiten, im Pielachtal werden noch Hänge stabilisiert“, teilte Pernkopf als Einsatzleiter des Landesführungsstabs mit.

20.000 Gebäude beschädigt

An nahezu allen Flüssen Niederösterreichs wurden den Angaben zufolge 30-jährliche oder 100-jährliche Hochwasserabflüsse verzeichnet, an vielen Fließgewässern sogar weit über diesen Pegelwerten. In über 400 Gemeinden gab es Unwetterschäden durch Flut und Sturm, in 52 waren mehr als 100 Objekte betroffen. Insgesamt wurden landesweit mehr als 20.000 Objekte beschädigt. Bis Donnerstag wurden Hilfen in Höhe von rund 75 Millionen Euro ausbezahlt, sagte Mikl-Leitner.

Arbeitsgruppe

Das Land wolle nun auch aus diesem Hochwasser-Ereignis für kommende Katastrophen lernen, verwies Mikl-Leitner erneut auf eine Arbeitsgruppe unter der Leitung von Universitätsprofessor Fritz Zibuschka. Diese soll das „Ausnahme-Ereignis analysieren und daraus die Lehren ziehen“. (APA, 10.10.2024)