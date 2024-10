Klagenfurter Dieb in Fitnessstudio gefasst

Am 10. Oktober um 9.15 Uhr wurde den Beamten der Polizeiinspektion Heiligengeistplatz der Diebstahl einer Geldtasche angezeigt. In einem Fitnessstudio in Klagenfurt wurde in der Umkleide ein Spind aufgebrochen und die Brieftasche daraus gestohlen. Das Opfer, ein 35-jähriger Mann aus Klagenfurt, gab an, dass er seine Geldtasche während des Trainings in einer Tasche im Spind versperrt hatte. Als er zurück in die Umkleide kam, nahm er einen Mann dort wahr und bemerkte, dass der Spind aufgebrochen war. Als er den unbekannten Mann darauf ansprach, gab dieser an, mit dem Diebstahl nicht zu tun zu haben.

Täter ist Amtsbekannt

Nach Eintreffen der Beamten konnten diese einen amtsbekannten 21-jährigen Mann aus Klagenfurt antreffen. In seinem Rucksack konnte die gestohlene Brieftasche in einer Seitentasche vorgefunden werden. Das Opfer konnte diese eindeutig identifiziert. Während der Einvernahme des 21-Jährigen gestand dieser, dass er den Spind mit seinen Händen aufgebrochen hatte und die Geldtasche daraus gestohlen hatte. Er wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.