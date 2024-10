Pionier der erneuerbaren Energien: Franz Dorner errichtet Windrad auf Hof

Das Windrad auf Franz Dorners Hof in Kamp soll vor allen in den kälteren Monaten Energie liefern.

Der Hühnerbauer Franz Dorner aus Kamp in der Gemeinde Frantschach/St. Gertraud im Lavanttal ist ein Pionier in Sachen erneuerbare Energien: Auf seinen Hühnerställen ist kein freier Fleck zu finden, jede Fläche ist mit PV-Modulen zugepflastert. Doch das genügt dem Energielandwirt noch lange nicht. Sein neuestes Projekt ist ein 30 Meter hohes Windrad, mit dem er vor allem im Herbst und im Frühjahr, wenn die Sonnenenergie nicht so stark ist, grüne Energie erzeugen will.

Stromerzeugung für 580 Haushalte im Lavanttal

Auf über 1.300 Meter Seehöhe liegt der landwirtschaftliche Betrieb von Franz Dorner vulgo Treppbauer. Auf seinem Hof wurde die Umstellung auf grüne Energie schon vor Jahren vollzogen, wie er im 5-Minuten-Interview erzählt: „2006 habe ich mit meiner ersten PV-Anlage angefangen, dann habe ich diese immer weiter ausgebaut und alle Dachflächen ausgenützt.“ Der Erfolg kann sich sehen lassen: Mit seinen Photovoltaikanlagen versorgt der Landwirt rund 580 Haushalte in der Lavanttaler Gemeinde Frantschach/St. Gertraud mit Strom.

30 Meter hohes Windrad in Kamp

Um auch an Regentagen und in den kälteren Monaten Energie erzeugen zu können, hat Dorner nun nach jahrelanger Vorbereitung und vielen Behördenwegen sein nächstes grünes Projekt realisiert: ein 30 Meter hohes Windrad auf seinem Hof. „Bis alle Genehmigungen da waren, hat es drei Jahre gedauert und 50.000 Euro gekostet“, erklärt Dorner. Insgesamt hat ihn das Windradprojekt um die 200.000 Euro gekostet. Der Weg zur tatsächlichen Umsetzung seines Traums war lang, aber nun ist alles in trockenen Tüchern: „Seit April ist der Bescheid da, nun sind alle Vorbereitungen abgeschlossen und am Montag und Dienstag haben wir den Turm aufgestellt.“ Die feierliche Eröffnung des Windrads hätte am Mittwoch, den 9. Oktober, stattfinden sollen, doch aufgrund von starkem Föhnwind konnten die Rotorblätter nicht montiert werden. Am 10. Oktober war es schließlich so weit und die Anlage konnte in Betrieb genommen werden.

Von Fledermausmonitoring bis Vogelzugsgutachten

Bevor das Windrad aufgestellt werden durfte, musste Dorner für zahlreiche behördliche Ãœberprüfungen sorgen. So wurden etwa ein Fledermausmonitoring durchgeführt, ein Vogelzugs- sowie Landschaftsbild- und Vegetationsgutachten erstellt. Auf den häufig vorgebrachten Kritikpunkt, dass Windräder das schöne Landschaftsbild zerstören würden, hat er eine klare Antwort: „Wir werden uns daran gewöhnen müssen, unseren Energieverbrauch im Landschaftsbild zu erkennen. Alles will elektrisch fahren, jeder Computer braucht Strom und bis 2050 werden wir zweieinhalb Mal so viel Strom verbrauchen. Irgendwo muss dieser Strom auch herkommen.“

„Raus aus den Fossilen und zurück zur Natur“

Der unermüdliche Energielandwirt, der auch Initiator des Windkraftwerks Bärofen ist, hat mit seinen Projekten insgesamt bereits 14 Millionen Kilowattstunden an Strom erzeugt und damit nach eigenen Aussagen zehn Millionen Kilogramm CO2 eingespart. Das ließ er sich auch einiges kosten: 1,6 Millionen Euro habe er bereits in entsprechende Projekte investiert. Doch noch immer hat Franz Dorner nicht genug: Seine nächste Zukunftsvision betrifft seinen Speicher, der aktuell eine Kapazität von 600 kWh aufweist und den er vergrößern möchte. „Wenn man sich die Klimakrise und beispielsweise die aktuellen Auswirkungen in Niederösterreich anschaut, dann ist klar: Wir müssen raus aus den Fossilen und zurück zur Natur“, stellt Dorner klar. Er betont, dass solche Windräder an allen Orten aufgestellt werden könnten, wo genügend Wind weht, sei es in der Nähe von Betrieben oder an Skipisten. Auf die abschließende Frage, was er zu Windkraftkritikern sage, hatte Dorner im 5-Minuten-Gespräch eine klare Antwort: „Die heiße Luft, die so manche Politiker und Kritiker produzieren, hat noch nie Strom ins Netz gebracht.“