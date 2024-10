„Neue“ Bahn-Weststrecke noch vor Weihnachten wieder in Betrieb

Bereits bekannt ist, dass mit heute, 10. Oktober 2024, die „alte“ Weststrecke wieder auf zwei Gleisen voll befahren werden kann. Ab 4. November 2024 bzw. 9. November 2024 folgen nun auch die Pendelzüge zwischen Tullnerfeld und Wien bzw. die Züge der Linie S80. Die gesamte Weststrecke wird dann mit Fahrplanwechsel am 15. Dezember 2024 den Vollbetrieb aufnehmen. Heute steht auch fest, dass das Hochwasser Schäden an der Infrastruktur von rund 100 Mio. Euro verursacht hat. Mehrere Millionen Schaden sind dem Personen- und Güterverkehr entstanden.

Noch vor Weihnachten

„Ab 15. Dezember fahren wir wieder zwischen Wien und St. Pölten mit bis zu 230 km/h. Damit sind einerseits die Weihnachtsverkehre gesichert und andererseits können wir auch den neuen Fahrplan 2025 voll anbieten“, sagt Andreas Matthä, Vorstandsvorsitzender der ÖBB Holding AG. „Wir haben in ganz Österreich unsere Ersatzteillager förmlich auf den Kopf gestellt, um für die Weststrecke eine große Menge an Material auftreiben zu können. Von Standorten in anderen Bundesländern wurden Komponenten geliefert, an einigen Stellen haben wir temporäre Lösungen für die Inbetriebnahme gefunden”, erklärt Judith Engel, zuständige Vorständin der ÖBB-Infrastruktur AG.

In mehreren Schritten zurück zum gewohnten Angebot 10.10.2024: Übergangsfahrplan “alte” Weststrecke tritt in Kraft

4.11.2024: Wiederinbetriebnahme “neue” Weststrecke im Bereich Wienerwald Tunnel und Lainzer Tunnel: Pendelverkehr Wien Westbahnhof – Tullnerfeld (CJX5)

9.11.2024: Wiederinbetriebnahme S80 Wien Hütteldorf – Wien Hauptbahnhof, Wiederaufnahme S40 zwischen Tulln – Tullnerfeld, weiterhin Schienenersatzverkehr mit Bussen Tullnerfeld – Traismauer – St. Pölten Hbf

15.12.2024: Vollinbetriebnahme “neue” Weststrecke Wien – Tullnerfeld – St. Pölten inklusive Atzenbrugger Tunnel, Inbetriebnahme S50 Wien Westbahnhof – Eichgraben-Altlengbach, Inbetriebnahme S40 Tullnerfeld – Traismauer – St. Pölten

©ÖBB So sieht der weitere Fahrplan aus.

Tullnerfeld vorerst eingeschränkt

Schritt für Schritt erwacht auch der Bahnhof Tullnerfeld wieder zum Leben. Für den geplanten Pendelverkehr nach Wien ab 4. November 2024 können am Bahnhof die Bahnsteige wieder freigegeben werden. Aufgrund der Schäden an den Liften ist der Zugang jedoch bis auf Weiteres nicht barrierefrei möglich. „Am Bahnhof Tullnerfeld wird die Inbetriebnahme in einem reduzierten Zustand erfolgen, damit unsere Kunden so rasch wie möglich wieder mit dem Zug direkt nach Wien fahren können“, so Engel.

Tunnelsanierungen im vollen Gang – 4-wöchige Sperre Mitte 2025

Im Lainzer Tunnel und im Knoten Hadersdorf werden bis 4. November 2024 betriebswichtige Anlagen gewartet bzw. ausgetauscht und die Strecke steht dann wieder dem Bahnverkehr zur Verfügung. Im Atzenbrugger Tunnel konnte nach dem Abpumpen des Wassers und der Reinigung vom groben Schlamm nun das Schadensbild beurteilt werden. Zahlreiche technische Komponenten müssen in diesem High-Tech-Tunnel ausgetauscht werden, damit ab 15. Dezember wieder Züge mit bis zu 230 km/h durchfahren können. Voraussichtlich Mitte 2025 wird es zu einer rund 4-wöchigen Sperre der neuen Weststrecke zwischen Wien und St. Pölten kommen müssen. Hier werden abschließende Reparaturarbeiten durchgeführt. Züge werden dann wieder über die „alte” Weststrecke umgeleitet.