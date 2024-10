„Pay as you wish“ im Graz Museum: Wie viel ist dir Kultur wert?

Junge Menschen im Alter von 19 bis 26 Jahren können mit „Pay as you wish“ ihren Eintrittspreis im Graz Museum selbst bestimmen.

Veröffentlicht am 10. Oktober 2024, 17:06 / ©Montage: Canva Pro/5 Minuten

Was das genau bedeutet? Das Graz Museum und das Graz Museum Schlossberg verstehen sich als Orte des kulturellen Erbes und des Dialogs. Ihr Ziel: Kunst und Kultur für möglichst viele Menschen zugänglich zu machen. Mit dem „Pay as you wish“-Modell öffnet das Graz Museum seine Türen weiter, um jungen Erwachsenen die Möglichkeit zu geben, Kultur nach ihren finanziellen Möglichkeiten zu erleben.

Sozialen Zusammenhalt in Graz stärken

Das Ziel ist es, kulturelle Teilhabe für alle zu ermöglichen und so den sozialen Zusammenhalt in Graz zu stärken. Das soll jungen Menschen die Chance geben, Kunst und Geschichte zu erleben, ohne dabei durch fixe Eintrittspreise abgeschreckt zu werden.