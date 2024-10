Landtagswahl 2024: Maria Hubmer-Mogg will für Steiermark DNA antreten

Veröffentlicht am 10. Oktober 2024, 17:07 / ©Steiermark DNA

Die Grazer Medizinerin Maria Hubmer-Mogg plant, mit der jungen Partei „Steiermark DNA – Demokratisch, Neutral, Authentisch“ zur steirischen Landtagswahl anzutreten. „Mein Ziel ist es, meine medizinische Kompetenz als Gesundheits- und Sportlandesrätin einzusetzen“, erklärte Hubmer-Mogg bei einer Pressekonferenz im Steirischen Presseclub. In den vergangenen Jahren hatte sie durch ihre kritischen Äußerungen während der Corona-Pandemie einen Kreis von Unterstützern gewonnen und will nun ihre politische Laufbahn fortsetzen. Bereits bei der EU-Wahl im Frühjahr erzielte sie mit der neugegründeten Partei ein Ergebnis von 3,6 Prozent in der Steiermark.

Maria Hubmer-Mogg kandidiert mit Steiermark DNA für die Landtagswahl

Der Fokus von Hubmer-Mogg liegt auf der Gesundheit aller Generationen, insbesondere jedoch auf der Förderung von Kindern und Jugendlichen. „Es sollte nicht den Ruf nach mehr Kinderpsychiatern geben, sondern ein Angebot zur Resilienz-Stärkung. Wir möchten, dass es gesunde Kinder gibt“, betonte sie. Ein weiterer zentraler Punkt ihrer Forderungen ist die Veröffentlichung der steirischen Corona-Protokolle.

Kritik am E-Impfpass: Maria Hubmer-Mogg warnt vor Datenschutzrisiken

Mit Skepsis betrachtet die Ärztin den E-Impfpass. „Was viele nicht wissen: Der ist verpflichtend“, warnte Hubmer-Mogg und betonte die Bedeutung des Datenschutzes sowie des Rechts auf ein analoges Leben. „Der Datenschutz unbescholtener Bürger ist ein großes Anliegen“, fügte sie hinzu. Ihr Standpunkt wird vom IT-Rechtsexperten MMag. Markus Koisser unterstützt, der bei der Pressekonferenz erklärte: „Hier könnten wieder Grundrechte in Verbindung mit dem Epidemiegesetz willkürlich eingeschränkt werden. Welcher Mensch will schon ein QR-Code sein?“

Steiermark DNA fordert wirtschaftliche Reformen

Neben gesundheitspolitischen Themen setzt sich die Steiermark DNA auch für wirtschaftliche Reformen ein. Sie fordert unter anderem die Abschaffung der CO2-Steuer nach schwedischem Vorbild, die Reform des Steuersystems sowie eine umfassende Neugestaltung der österreichischen Entwicklungshilfe. Diese steht laut Hubmer-Mogg aufgrund von Korruptionsverdacht und intransparenten Geldflüssen in der Kritik. „Wenn, wie kürzlich, die heimische Bevölkerung durch eine Naturkatastrophe Hilfe braucht, sollte das Aussetzen der Entwicklungshilfe möglich sein“, so Hubmer-Mogg.

„Lösungen für die wirklichen Probleme gemeinsam finden“

Trotz ihrer klaren Positionen zeigte sich Hubmer-Mogg offen für Dialog: „Wir müssen uns nicht mit allen einig sein, aber es muss möglich sein, gemeinsam Lösungen für die wirklichen Probleme der Menschen zu finden.“ Ihre Partei strebe an, allen Parteien die Hand zu reichen, um konstruktive Lösungen zu erarbeiten. Noch bis zum 16. Oktober benötigt die junge Partei Unterstützungserklärungen, um offiziell zur Landtagswahl antreten zu können.