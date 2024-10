So viele Führerscheine wurden in Meidling „gezupft“

Die Schwerpunktaktion des Stadtpolizeikommandos Meidling ging in der Nacht von Dienstag, 8. Oktober, auf Mittwoch, 9. Oktober, vonstatten. Unterstützt wurden die Beamten von zwei Amtsärzten und einer Schnellrichterin. Besonderes Augenmerk wurde dieses Mal auf die Erkennung und Anhaltung von Lenkern, die unter Drogen stehen, gelegt. Bei 33 Lenkern, die dem Amtsarzt vorgeführt wurden, war die Drogen-Untersuchung bei 28 positiv – „somit wurden etwa 85 Prozent der Verdachtsfälle bestätigt“, merkt die Landespolizeidirektion Wien an. „Gezupft“ wurden in jener Nacht in Wien-Meidling 16 Führerscheine.

Die polizeiliche Bilanz: 33 Vorführungen von mutmaßlich beeinträchtigen Lenkern zu einem Amtsarzt – davon 28 positive Suchtgiftlenker (Somit wurden etwa 85% der Verdachtsfälle bestätigt)

1 Anzeige wegen Verweigerung des Alkomattests

1 Anzeige wegen Minderalkoholisierung

16 Führerscheinabnahmen

1 Festnahme wegen Verdachts des Suchtgifthandels

7 Anzeigen wegen Fahrens ohne Lenkberechtigung

344 Anzeigen im Verkehrsbereich

87 Organmandate im Verkehrsbereich

190 Alkovortests

2 Alkomatests