In tiefer Trauer um Armin Wiersma: Ein Wegbereiter für die Energiewende

Die Kelag und ihre Tochtergesellschaften trauern um Armin Wiersma, der im Alter von 61 Jahren nach langer, schwerer Krankheit verstorben ist. Als langjähriges Mitglied des Vorstands der Kelag prägte er die Entwicklung des Unternehmens von Juli 2007 bis zu seinem Ausscheiden im Dezember 2020 maßgeblich. In seiner Amtszeit wurden zahlreiche richtungsweisende strategische Entscheidungen getroffen.

Wegbereiter für erneuerbare Energien bei der Kelag

Armin Wiersma stand an vorderster Front, als die Kelag bedeutende Fortschritte in der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien erzielte. Zu den wichtigsten Projekten gehörten der Ausbau der Wasserkraft, der Bau des Pumpspeicherkraftwerks Feldsee sowie der Ausbau der Speicherpumpe beim Kraftwerk Koralpe. Zudem war er maßgeblich an der Beteiligung am Pumpspeicherkraftwerk Reißeck II beteiligt. Die Kärnten Netz setzte unter seiner Führung die 220/110-kV-Netzabstützung Villach um und startete das Großprojekt „Smart Meter“.

Pionier der Wärmeversorgung und Internationalisierung bei der Kelag

Auch im Bereich der Wärmeversorgung hinterließ Wiersma deutliche Spuren: Er reorganisierte das Wärmegeschäft und führte die Kelag Energie & Wärme in eine neue Ära. Weiterhin initiierte er die Gründung der Kelag International, die sich erfolgreich entwickelte und das Unternehmen auch international positionierte. Neue Wege beschritt die Kelag während seiner Zeit im Vorstand auch mit dem Einstieg in die Stromerzeugung aus Windkraft und Photovoltaik. Wiersma war zudem federführend am Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge sowie am Ausbau des Glasfasernetzes in Kärnten beteiligt.

Engagement für Klimaschutz und ein bleibendes Vermächtnis

Sein Engagement für Klimaschutz und die Energiewende prägte viele seiner unternehmerischen Entscheidungen. Für seine herausragenden Leistungen und Verdienste wurde ihm vom Land Kärnten das Große Goldene Ehrenzeichen verliehen. Die Verabschiedung von Armin Wiersma wird im engsten Freundes- und Familienkreis stattfinden. Die Familie bittet, anstelle von Blumen- und Kranzspenden die Kärntner Krebshilfe mit einer Spende zu unterstützen. „Wir werden Armin Wiersma ein ehrendes Andenken bewahren“, so der Aufsichtsrat, Vorstand, Betriebsrat, Mitarbeiter der KELAG-Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften.

Unterstützung per Spende Auf Wunsch der Familie wird gebeten, anstelle von Blumen- und Kranzspenden die Kärntner Krebshilfe mit einer Spende auf AT04 2070 6045 0074 4737 mit dem Kennwort Armin Wiersma zu unterstützen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.10.2024 um 18:00 Uhr aktualisiert