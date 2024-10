Idyllisches Erotik-Chalet eröffnet in der Steiermark

Sie sind das „etwas andere“ Mutter-Sohn-Gespann: Christian Weswaldi und Brigitte Ruprechter, auch bekannt als „Mama Lustspiel“, führen gemeinsam den Sex-Shop in der Jakoministraße 12. Neben sexy Dessous und Erotikzubehör gibt es Separees für sinnliche Stunden. Im Frühjahr 2023 gab es dort einen großen Umbau mit einigen Neuerungen wie die „Bitch Zone“, in der auch Sex-positive-Partys steigen. Nun präsentieren die „Lustspiel“-Betreiber eine weitere Neuigkeit: Sie eröffnen ein idyllisches Chalet am Gradenberg in der Weststeiermark. Im Gespräch mit 5 Minuten erzählt Weswaldi, was die Gäste dort erwartet.

©Lustspiel Das Lustspiel-Chalet befindet sich am Gradenberg… ©Lustspiel …auf etwa 900 Meter Höhe.

Auszeit in romantisch-erotischer Atmosphäre

„Auf der Alm, da gibt´s koa Sünd“ – ein Motto, welchem man schon bald in dem idyllischen Einfamilienhaus in der Weststeiermark nachgehen kann. Dort wird nämlich das Lustspiel-Chalet – in Alleinlage – am Gradenberg in etwa 900 Meter Seehöhe eröffnet. „Pärchen können sich dort tageweise einmieten, um in romantisch-erotischer Atmosphäre, Zweisamkeit im harmonischen Einklang mit der Natur genießen zu können“, steht bereits als kleiner Vorgeschmack auf der Lustspiel-Website geschrieben.

Das erwartet die Gäste im Erotik-Chalet

Vor fast zwei Jahren erhielt der Lustspiel-Betreiber den Schlüssel für das „kleine idyllische Häuschen“, für das er bereits damals große Pläne hatte. Die Eröffnung ließ bislang jedoch noch auf sich warten, da sich das Chalet in einem Landschaftsschutzgebiet befindet und Wewaldi deshalb auf eine Genehmigung warten musste. Nun aber befinden sich die Arbeiten in der „finalen Phase“, wie er gegenüber 5 Minuten berichtet. Es sind nur noch kleine Reparaturen, die anfallen, also quasi der Feinschliff. „Es ist ein richtiges Kunstwert geworden. Es gibt eine Almdusche, eine Zirbenholzküche, eine Baumstiege in den ersten Stock und einen auf 40 Quadratmeter blinkenden Sternenhimmel“, so erzählt der Betreiber von den besonderen Highlights dort. Besonders hervor sticht auch die Felsenoptik des Inventars.

©Lustspiel | Das Chalet bietet einen Mix aus Spaß und Romantik.. ©Lustspiel | …eine Felsendusche… ©Lustspiel | …einen Sternenhimmel… ©Lustspiel | …in gemütlicher Atmosphäre.

Erotik, ja! Aber kein Forsthaus Rampensau

Bislang klingt das ja noch alles herrlich romantisch, was aber ist mit dem sexuellen Aspekt? Erotisches Equipment soll natürlich auch nicht fehlen, es gibt ein Andreaskreuz (bekannt aus der BDSM-Szene) und auch eine Liebesschaukel im ersten Stock. Im Gegensatz aber zum Lustspiel in Graz wird im Chalet der Fokus nicht primär auf Sex und Erotik gelegt: „Es soll kein Forsthaus Rampensau sein, keine ‚billige Location‘. Es ist für Menschen, welche die Idylle suchen, diese Sinnlichkeit“, betont Weswaldi.

Ein Highlight: Es gibt keine Nachbarn

Das Chalet wird tageweise an Pärchen vermietet, die sich eine Auszeit nehmen wollen. „Das Häuschen ist idyllisch und romantisch und bietet ein mega Panorama mit Blick auf den Wildoner Berg. Direkt nebenan befindet sich ein Wald mit Rehen“. Und das Beste: keine Nachbarn!

©Lustspiel Gäste erwartet eine traumhafte Aussicht… ©Lustspiel …und romantische Abende.

Ein Symposium aus Spaß und Romantik

Kosten wird der Spaß in etwas 200 Euro pro Nacht, für jede weitere Übernachtung wird es einen Aufschlag von rund 100 Euro geben. Gemietet kann das Chalet über die Lustspiel-Website oder Booking.com werden. Ein genaueres Eröffnungsdatum gibt es noch nicht, die Vermietung könnte aber nach derzeitigem Stand schon in etwa vier Wochen starten. „Sowohl Spaß als auch Romantik steht im Vordergrund“, so das abschließende Resümee des Betreibers.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.10.2024 um 18:22 Uhr aktualisiert