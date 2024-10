150 Euro-Bonus läuft ab – der Nächste steht schon vor der Tür

Insgesamt rund 52.000 Kinder und Jugendliche aus Österreich, die in Familien leben, die Sozialhilfe bzw. Mindestsicherung bekommen, haben vor einigen Monaten einen Brief erhalten. In diesem stand, dass sie anspruchsberechtigt für einen 150 Euro-Bonus sind. Pünktlich zum Schulstart konnten die Gutscheine in allen Libro- und Pagro Diskont-Filialen hierzulande für Schulartikel eingelöst werden. Der Bonus wurde im Rahmen der Aktion „Schulstartklar!“ vom Staat verschenkt.

Gutscheine laufen in wenigen Tagen ab

Bereits in wenigen Tagen laufen die Gutscheine aber ab, am kommenden Samstag, 12. Oktober, ist der letzte Tag, an dem sie eingelöst werden können. Danach verfällt der Wert der Gutscheine und man steht am Ende mit nichts mehr da. Apropos mit nichts mehr dastehen: Insgesamt rund 2.500 Personen haben sich den Bonus überhaupt gar nicht erst abgeholt. Mehr dazu in: Auf 150 Euro verzichtet: Tausende Österreicher holen Bonus nicht ab.

Neuer Bonus folgt auf dem Fuß

Wie das Sozialministerium gegenüber 5 Minuten aber verrät, folgt auf den „Schulstartklar!“-Bonus schon bald die Aktion „Schulstartplus!“. Diese wird auch 2025 für das kommende Sommersemester dann angeboten und macht ebenfalls 150 Euro aus. Und diese Gutscheine können dann auch für deutlich mehr ausgegeben werden, erklärt das Ministerium: „Sie können dann auch für den Kauf anderer Dinge verwendet werden, die für den Schulalltag wichtig sind – etwa für Kleidung und Lebensmittel.“

Aktion „Schulstartklar!“ geht kommendes Jahr ebenfalls in die Verlängerung

Und abschließend hat man weiter gute Nachrichten: Die Aktion „Schulstartklar!“ findet im kommenden Jahr mit 150 Euro auch wieder statt und die Gutscheine werden zudem auch digital angeboten. „Um die Abwicklung für Bund und Länder zu vereinfach und die Bezugsmöglichkeiten der Gutscheine für die Zielgruppe zu erweitern“, so das Ministerium gegenüber 5 Minuten abschließend.