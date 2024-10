Schlepperbande: Ermittlungen führen zu internationalen Festnahmen

Seit Oktober 2023 ermittelt das Landeskriminalamt Oberösterreich gegen eine tunesische Schleppergruppierung. Infolge der Ermittlungen wurden sechs europäische Haftbefehle ausgestellt. Einige Festnahmen erfolgten bereits: „Am 6. Oktober 2024 wurde schließlich ein untergeordnet agierender Schlepperfahrer in Deutschland bei einer Ticketkontrolle in einem Zug identifiziert und festgenommen; am 8. Oktober 2024 folgte eine weitere Festnahme eines führenden Mitglieds der kriminellen Vereinigung bei der Einreise in Paris aus Kairo kommend“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich. Vier Mitglieder der Bande wurden bereits am Landesgericht Linz zu Haftstrafen zwischen eineinhalb und vier Jahren verurteilt. Vier weitere Beschuldigte befinden sich noch auf freiem Fuß.