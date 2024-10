Himmelsspektakel: So siehst du den hellen Kometen am besten

Der Komet „Tsuchinshan-Atlas“ könnte am 12. Oktober seinen erdnächsten Punkt erreichen und kurz nach Sonnenuntergang für einige Tage am westlichen Abendhimmel sichtbar sein.

Dieses Wochenende könnte für Sternenbegeisterte und Himmelsbeobachter besonders spannend werden: Der Komet „Tsuchinshan-Atlas“, einer der hellsten Kometen der letzten Jahrzehnte, wird voraussichtlich auch in Österreich am Abendhimmel sichtbar sein. Nachdem er bereits auf der Südhalbkugel für Aufsehen gesorgt hat, bieten sich nun für Beobachter in der Nordhalbkugel die besten Gelegenheiten, den Kometen zu sehen – möglicherweise schon ab Freitag – wahrscheinlicher aber am Samstag und Sonntag.

Wann und wo ist der Komet „Tsuchinshan-Atlas“ zu sehen?

Kurz nach dem Sonnenuntergang sollte der Komet im Westen, genau dort, wo die Sonne untergegangen ist, in der Dämmerung erscheinen. Der beste Zeitpunkt, um „Tsuchinshan-Atlas“ zu sichten, liegt in der ersten Stunde nach Sonnenuntergang. Der Komet nähert sich der Erde und wird seinen nächstgelegenen Punkt am Sonntag, 12. Oktober erreichen, wobei er eine Entfernung von rund 70 Millionen Kilometern hat. Schon ab Freitag, 10. Oktober könnte er sichtbar werden, und jeden Tag wird er höher am Himmel stehen, während er jedoch schnell schwächer wird, da er sich wieder von der Erde entfernt. Ob der Komet eine spektakuläre Erscheinung wird, hängt von seiner Helligkeit und seiner Entwicklung in Sonnennähe ab. Hier mehr: Himmelsspektakel: Wird heller Komet auch über Österreich zu sehen sein?

Komet: So findest du den besten Beobachtungsplatz

Für eine erfolgreiche Sichtung des Kometen empfehlen Experten des Astronomischen Arbeitskreises Salzkammergut einen Beobachtungsort mit freiem Blick auf den westlichen Horizont. Idealerweise sollte der Himmel klar sein, da Wolken oder Lichtverschmutzung die Sicht beeinträchtigen könnten. Besonders in den ländlichen Gebieten Österreichs, abseits städtischer Lichtquellen, dürfte die Beobachtung des Kometen besser gelingen.

Was ist ein Komet und warum ist „Tsuchinshan-Atlas“ besonders? Kometen bestehen aus einer Mischung aus Eis, Staub und Gestein und stammen aus den äußeren Regionen des Sonnensystems. Sobald sie in die Nähe der Sonne kommen, beginnt ihr Eis zu verdampfen, wodurch der charakteristische leuchtende Schweif entsteht. „Tsuchinshan-Atlas“ wurde im Januar 2023 entdeckt und könnte zu einem der schönsten Kometen der letzten Jahre werden, sofern er seine Nähe zur Sonne übersteht. Sollte der Komet auseinanderbrechen, wird er möglicherweise nicht mehr so gut sichtbar sein.