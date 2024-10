Nach Brand: Wiener stehen nun ohne Zuhause da

Am gestrigen Mittwoch, dem 9. Oktober, ereignete sich ein verheerender Dachbrand der Alarmstufe 3 in einem Mehrparteienhaus in der Ketzergasse in Wien-Liesing. Der Brand ging von einem Balkon aus und breitete sich schnell auf die gesamte Dachfläche des hofseitigen Gebäudes aus. Dabei wurden sämtliche Dachgeschoßwohnungen vollständig zerstört. Die 35 Bewohner stehen nun ohne Zuhause da – zumindest vorerst. Sie wurden alle beim Brand von der Feuerwehr evakuiert, ein Mann wurde verletzt. Mehr dazu in: Großeinsatz bei Brand: 35 Personen evakuiert.

Stadt griff sofort ein

Von der Stadt Wien heißt es dazu: „Die Gruppe Sofortmaßnahmen koordinierte den Einsatz der erforderlichen Dienststellen wie dem Stadtservice Wien, der MA 37 (Baubehörde), der MA 48 sowie den Wiener Linien.“ Die Brandwohnungen wurden zur Schadenseinschätzung bereits besichtigt. Erste Bauaufträge wurden bereits erteilt. Wie geht es nun aber mit den Betroffenen weiter?

©Stadt Wien | Der Balkonbrand konnte zwar rasch gelöscht werden, … ©Stadt Wien | … doch die Flammen hatten bereits auf das Dach übergegriffen. ©Stadt Wien | 35 Personen wurden evakuiert.

Bewohner bekommen Ersatzunterkünfte

„Nach Rücksprache mit der Hausverwaltung wurden den Betroffenen Hotelunterkünfte angeboten. Insgesamt wurden 35 Ersatzunterkünfte zur Verfügung gestellt. Das Stadtservice richtete eine mobile Büroeinheit ein, um die Einsatzbesprechungen und die administrative Abwicklung zu unterstützen. Die MA 48 installierte aufgrund der Dauer des Einsatzes eine mobile WC-Einheit, um die sanitäre Versorgung vor Ort sicherzustellen. Die Wiener Linien stellten einen Bus zur Verfügung, der während des Einsatzes als Aufenthaltsraum für die evakuierten Personen diente. Die Gruppe Sofortmaßnahmen fungierte als erste Anlaufstelle für die Betroffenen, die laufend über die aktuellen Ereignisse informiert wurden“, so die Stadt.