Wow: Das Stadtkino Villach feierte 75 Jahr Jubiläum

MChristof Papousek, Geschäftsführer und Gesellschafter der Constantin Film-Holding GmbH und Frau Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser begrüßten gemeinsam mit Fritz Hock vom Filmstudio Villach das Publikum an diesem ganz besonderen Abend. KommR Bernhard Plasounig überraschte zudem im Namen der Wirtschaftskammer mit der Überreichung einer Ehrenurkunde zum 75 Jahr Jubiläum.

Stadtkino Villach wird seit 1993 betrieben

„Das Stadtkino Villach feiert sein 75-jähriges Jubiläum und wir betreiben das Stadtkino Villach nun bereits seit 1993. Das bedeutet 31 Jahre feinstes Arthouse-Programm mitten in der Stadt. Besonders stolz sind wir auf unser Stammpublikum, für das das Kino ein elementarer Bestandteil in der Villacher Kulturszene ist. Gemeinsam mit dem Filmstudio Villach freuen wir uns schon jetzt auf das nächste Jubiläum!“, so Mag. Christof Papousek, Geschäftsführer und Gesellschafter der Constantin Film-Holding GmbH. Geladen wurde zum außergewöhnlichen Film DER BUCHSPAZIERER mit Christoph Maria Herbst in der Hauptrolle, der den Besuchern sehr ans Herz ging. Die Gastgeber und das Publikum ließen sich die Jubiläumstorte, eine Original Villacher Faschingstorte, schmecken und freuen sich auf viele schöne Filmerlebnisse in den nächsten 75 Jahren vom Stadtkino Villach.

Zur Geschichte Stadtkino Villach & Filmstudio Villach Historischer Abriss 05.05.1948 – Der Stadt Villach gelingt die 1945 von denEngländern beschlagnahmte Turnvereinshalle in der Gerbergasse als Veranstaltungsraum zu erhalten 16.04.1949 – Eröffnung des Stadtkinos mit dem englischen Farbfilm „Der schwarze Schwan“ mit Tyrone Power 05.09.1952 – Eröffnung des Stadtkinos im Rathaus Am 16.01.1984 wurde das Stadtkino zeitweilig geschlossen und zum ersten Kinocenter Kärntens umgebaut 12.05.1984 Eröffnung des „Stadt-Kino-Center“ mit drei unterschiedlich großen Kinosälen mit 406, 140 und 120 Sitzplätzen 1993 stellt die Stadt Villach den Betrieb des Stadtkinos ein – Übernahme und Modernisierung durch die Lichtspieltheater Betriebs GmbH, eine Tochter der Constantin Film-Holding GmbH

Das Stadtkino – Das Stadt-Kino-Center (seit 1949)

Am 5. Mai 1948 war es der Stadt gelungen, die 1945 von den Engländern beschlagnahmte Turnvereinshalle in der Gerbergasse als Veranstaltungsraum zu erhalten. Dort fand dann am Samstag, dem 16. April 1949 um 16.00 Uhr die Eröffnung des Stadtkinos statt. Zur Aufführung kam der englische Farbfilm „Der schwarze Schwan“ mit Tyrone Power in der Hauptrolle. Vorläufig sollten täglich eine Nachmittags- und zwei Abendvorstellungen stattfinden. Es war ein Provisorium, denn ab Jänner 1949 gab es den Beschluss, ein neues Rathaus und dabei ein Kino zu bauen. Im Kinoprovisorium, das 548 ebenerdige Sitzplätze hatte, wurden zum Teil auch Sesselreihen aus dem ehemaligen Th­eater-Tonkino verwendet. In Villach gab es hiermit damals wieder mehr als 1.000 Kinoplätze.

Heftige politische Debatte

Gerade am Umbau der Turnhalle zum dritten Kino und über dessen Betreiber, der „KIBA“170, hatte sich eine heftige politische Debatte entsponnen. Was zwar einem dringenden Wunsch der Bevölkerung. entsprochen hatte, war rechtlich gesehen innerhalb der Stadtpolitik umstritten. Denn nach einem Erlass des Bundesinnenministeriums vom 19. Februar 1948 war zwar das Vermögen des ehemaligen Deutschen Turnerbundes in die Treuhandverwaltung der Gemeinden übergegangen, damit verbunden war jedoch eine zweckentsprechende Verwendung. Der Kinobetrieb schien dem nicht zu entsprechen. Die von Bürgermeister Petschnik geführte Stadtregierung versuchte zu beruhigen und versicherte die künftige Rückgabe an den Turnverein.

Lizenzvergabe an die KIBA

Die Lizenzvergabe an die KIBA wurde damit erklärt, dass diese den Umbau der Turnhalle und den Jahreszinsendienst von 5.000 S übernommen habe. Zudem wollte sich die Gesellschaft auch am Neubau des Rathauses beteiligen. Als weiteren positiven Effekt betrachtete man auch die Einnahmen aus der Vergnügungssteuer. Ein Jahr später, am 14. April 1950 präsentierte der Leiter des Stadtkinos, Edmund Vogt, dessen Statistik. An 363 Spieltagen hatte man 102 Filme gespielt, 1.081 Vorstellungen gegeben und 300.000 Besucher gezählt. Die Kinostatistik des Jahres 1951 wies „Die Sünderin“ mit Hildegard Knef als den meistbesuchten Film des Stadtkinos aus. Eine kurze Nacktszene hatte den bis dahin größten Skandal im deutschen Film ausgelöst und Millionen Zuschauer stürmten die Kinos. Seit 1. März dieses Jahres führte die Stadt das Kino eigenständig. Am 23. Oktober begannen die Aushubarbeiten am Rathausplatz. Die Pläne für das neue Rathaus stammten vom Architekten DI Karl Hayek. Das Rathauskino sollte das größte und schönste Villachs sein und 525 Sitzplätze umfassen. Die feierliche Eröffnung des Stadtkinos im Rathaus fand schließlich am Freitag, dem 5. September 1952 statt. Da es über eine große Bühne sowie einen Orchestergraben verfügte, war es auch für Th­eater- und Musikabende nutzbar.

Erstes Kinocenter Kärntens

Am 16. Jänner 1984 wurde das Stadtkino zeitweilig geschlossen und zum ersten Kinocenter Kärntens umgebaut. Dies erfolgte nach Planungen von DI Kreibich und beinhaltete drei unterschiedlich große Kinosäle mit 406, 140 und 120 Sitzplätzen, ein Kinobuffet, Café, die Kassa und WC-Anlagen. Auch in der Kinotechnik wurde nachgerüstet. In nur 16 Wochen hatten 22 Firmen ein Bauvolumen von 9 Millionen S verbaut. Das „Stadt-Kino-Center“, wie es seitdem heißt, war damals das 47. Lichtspieltheater dieser Art in Österreich. Am 12. Mai fand die Eröffnung statt und der damalige Bürgermeister Dr. Leopold Hrazdil freute sich über einen weiteren attraktiven Anziehungspunkt am Unterhaltungs- und Bildungssektor. Mit nun drei Filmangeboten, mit modernsten technischen Einrichtungen und einer gemütlichen Cafeteria, in der sich besonders die Jugend wohlfühlen sollte, betrachtete sich das Stadt-Kino-Center als Kommunikationszentrum, in dem die Besucher aller Arten von Filmen voll auf ihre Rechnung kommen sollten.

CineplexxWorld

Das CineplexxWorld (seit 1998) Am 6. November 1998 begann eine neue Entwicklung für Kinos in Villach. Das neue Kino mit dem Standort in der Maria Gailer Straße entsprach einem Trend, denn nun fuhr man zum Kinobesuch mit dem Auto aus der Stadt oder ihrer weiten Umgebung.Das Kino hatte dafür Gratisparkplätze. Auch die Dimension des Kinogebäudes war „XXL“, mit 1.477 Sitzplätzen, verteilt auf sechs Kinosäle, wovon der größte 400 Besuchern Platz bot. Nach Graz und Salzburg war es das dritte Kino dieser Art. Die Gruppe 508 – Gesellschaft zur Förderung neuer Kunst ist ein 1951 gegründeter Kulturverein in Villach. Der Verein verschrieb sich seit seiner Gründung in variierendem Ausmaß vor allem der bildenden Kunst, der Literatur und dem Film. Aktuell betreibt die Gruppe 508 das Filmstudio im Stadtkino Villach. Die Gruppe 508 wurde am 20. November 1951 im Gasthof Stiegenbräu, heute Konditorei Restaurant Rainer, gegründet und am 24. November ins Vereinsregister eingetragen. Der Vereinsname leitet sich von den 508 Metern Seehöhe ab, auf denen sich der erste Stock des Café Rainer befindet.

1993 neu übernommen

Als im Jahr 1993 die Stadt Villach den Betrieb des Stadtkinos einstellte, übernahm und modernisierte die Lichtspieltheater Betriebs GmbH, eine Tochter der Constantin Film-Holding GmbH, das Kino. In diesem Zuge einigte sich die Gruppe 508 mit den neuen Betreibern darauf, zweimal wöchentlich den Saal 2 mit Arthouse-Filmen zu bespielen. Da sich dieses Konzept großer Beliebtheit erfreute, wechselte man bald in den Saal 3 mit Platz für 98 Besucher und erhöhte die Spielfrequenz. So etablierte sich das Filmstudio als eigenständiges und tägliches Programmkino mit hohem cineastischen Anspruch. Von 1994 bis 2016 war Elisabeth Grebenicek Geschäftsführerin des Filmstudios und der Gruppe 508. Seit 2016 hat Fritz Hock diese Positionen inne. Das Filmstudio zeigt vorrangig Arthouse-Filme und Autorenkino und zählt mit dem Volkskino und dem Wulfeniakino (beide in Klagenfurt) zu den drei letzten Programmkinos in Kärnten. Neben großen Kinoproduktionen zeigt das Filmstudio vermehrt regionale und unterfinanzierte Produktionen, um dem unabhängigen Filmschaffen in Kärnten eine Bühne zu geben.