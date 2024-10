SOS-Kinderdorf warnt: Psychische Gesundheit von Kindern alarmierend

Zum Tag der psychischen Gesundheit am Donnerstag, 10. Oktober machte das SOS-Kinderdorf auf die alarmierende psychische Belastung von Kindern und Jugendlichen in Österreich aufmerksam. Laut Birgitta Thurner, Leiterin des SOS-Kinderdorfs Steiermark, leiden fast die Hälfte der jungen Menschen an Schlaf- und Essstörungen, Angstzuständen oder sogar Suizidgedanken. „Krisen wie die Pandemie, Kriege und die Teuerung belasten die Psyche der jungen Menschen enorm,“ so Thurner.

Betreuung von 340 Kinder

In der Steiermark betreut SOS-Kinderdorf derzeit 340 Kinder und ihre Familien, oft mit erschütternden Anfragen nach Krisenunterbringung. Die Wartezeiten in therapeutischen Einrichtungen und der Fachärztemangel, besonders in ländlichen Regionen, verschärfen die Situation weiter. Thurner betont, dass starke Familien ein Schlüssel für die psychische Gesundheit von Kindern seien: „Geht’s den Eltern gut, geht’s den Kindern gut.“