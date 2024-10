„Pump it Up!“ bringt Energie ans Kunsthaus Graz

Der Medienkünstler Mathias Kessler greift mit seiner interaktiven Installation „Pump it Up“ im Kunsthaus Graz zentrale Themen unserer Zeit auf: Energiegewinnung, prekäre Arbeitswelten und Konsumkritik. Im Rahmen der Ausstellung 24/7. Arbeit zwischen Sinnstiftung und Entgrenzung gelingt ihm dabei eine kreative Auseinandersetzung mit der physikalischen und gesellschaftlichen Definition von Arbeit. Besucher und Fahrradbot der Stadt Graz bringen diese Überlegungen in Bewegung, indem sie durch ihre körperliche Anstrengung die BIX-Medienfassade des Kunsthauses lebendig werden lassen.

Mit Muskelkraft die BIX-Fassade erleuchten

Im Untergeschoss des Kunsthauses können Interessierte mittels eines Fahrradgenerators selbst in die Pedale treten und dadurch eine animierte Lichtinstallation auf der Fassade aktivieren. Die dabei erzeugte Energie wird in die Bewegungen von digitalen „Airdancern“ übersetzt, die normalerweise durch ein Gebläse angetrieben werden. Diese digitalen Figuren tanzen auf der BIX-Fassade und visualisieren so den direkten Zusammenhang zwischen körperlicher Leistung und Energieverbrauch. Die Installation simuliert dabei ein Fahrradrennen und erinnert an moderne Fitness-Phänomene wie Soulcycling, bei dem kollektive Anstrengung zu einer Art gemeinsamer Ekstase führt.

Das Projekt ist eine Interaktion zwischen Veloboten und Besuchern, bei der die kinetischen Kräfte der Teilnehmer*innen die BIX-Fassade zum Leben erwecken erklärt Kessler die Idee hinter der Installation.

Doch Pump it Up! geht über das bloße Spiel mit Bewegung hinaus. Kessler setzt sich kritisch mit dem hohen Aufwand und dem Ressourcenverbrauch auseinander, den die heutige Unterhaltungs- und Werbeindustrie erfordert. Inspiriert von der Ästhetik der Videospiele der 1980er-Jahre und ihrem Fokus auf „Highscores“, hinterfragt die Installation den Wert und die Kosten der Energiegewinnung in einer modernen Konsumgesellschaft.

Energie Graz unterstützt interaktive Installation

Das Projekt wird von der Energie Graz unterstützt, die in ihrer langjährigen Partnerschaft mit dem Kunsthaus Graz immer wieder innovative Kunstprojekte fördert. Geschäftsführer Boris Papousek betont: „Pump it Up! verbindet auf kreative Weise die Themen Energiegewinnung, Nachhaltigkeit und Arbeit – alles Aspekte, die auch für unser Unternehmen von zentraler Bedeutung sind.“ Ergänzt wird das Projekt durch einen Vortrag des Ethnologen Konstantin Mack am 19. Oktober 2024, der die Arbeitsbedingungen von Fahrradkurieren in urbanen Räumen beleuchtet. Im Anschluss findet eine Gesprächsrunde mit dem Künstler Mathias Kessler und dem Velofood-Gründer Josh Follak statt.