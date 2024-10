BUCKETRIDE Festival 2024: Motivation und gute Laune trotz miesem Wetter

Veröffentlicht am 10. Oktober 2024, 20:31 / ©Region Villach Tourismus GmbH

Trotz niedriger Temperaturen und Regen nahmen 230 Teilnehmende teil und zeigten, dass das Festival mehr als nur ein Event ist – es ist eine lebendige Gemeinschaft. Mit 265 Buchungen und einer vor Ort anwesenden Community von 230 Mountainbike-Begeisterten wurde das Festival in diesem Jahr zu einem Highlight. Die Gruppe bestand zu 55 % aus Männern und zu 45 % aus Frauen, mit einem Durchschnittsalter von 35 Jahren. Es gab 35 Kinder unter 15 Jahren, wobei der jüngste Teilnehmer 9 Monate und der älteste 64 Jahre alt war. Ein 13-köpfiges Helferteam sowie 43 Aussteller und Medienvertreter trugen zum Erfolg der Veranstaltung bei.

Höhepunkte des Wochenendes

„Das BUCKETRIDE Festival 2024 bleibt unvergessen. Die Motivation und gute Laune von 230 Menschen trotz des schlechten Wetters hat uns überwältigt. Am Sonntag sorgte Sonnenschein für einen perfekten Abschluss“, so die Veranstalter. Zu den Highlights zählten der BIG BUCKETRIDEout mit 133 Teilnehmenden, ein SUNLIGHT Community-Ride mit dem Mountainbike-Profi Jasper Jauch und ein Rollercoaster Ride mit den YouTube-Stars Freeride Flo und Toffer. Die Region Villach, Deuter und Specialized trugen mit Kursen, geführten Touren und Testbikes zum Programm bei. Auch die jüngsten Biker kamen bei einem Kids-Bike-Programm von Mona vom Theresienhof auf ihre Kosten.Abends sorgte ein Lagerfeuerkonzert von Buck Roger & the Sidetrackers, unterstützt von Alexander Pressinger, für Stimmung. Bei der bc Trail Safari entstanden über 40 lustige Reels, und die B/O/F/F Open Air Movie Night bot ein echtes Freiluftkinoerlebnis.

©Region Villach Tourismus GmbH | Das BUCKETRIDE Festival 2024… ©Region Villach Tourismus GmbH | …war trotz… ©Region Villach Tourismus GmbH | …schlechtem Wetter… ©Region Villach Tourismus GmbH | …ein voller Erfolg.

Ausblick: Die Zukunft des Bucketride Festivals

Das Bucketride Festival soll auch in den kommenden Jahren ein Highlight für die Mountainbike-Community bleiben. Die Region Villach – Faaker See – Ossiacher See bietet mit ihren Trails und Pumptracks die perfekte Kulisse. Die Zusammenarbeit mit regionalen Partnern soll weiter ausgebaut werden, um das Festival sowohl für Besucher als auch für die Region noch attraktiver zu machen. Unter dem Motto „Camp. Ride. Meet. Repeat.“ freuen sich die Veranstalter auf zukünftige Abenteuer und auf ein Wiedersehen mit der wachsenden Bucketride-Community im nächsten Jahr.