Drei Wochen kein Leitungswasser: „Einfach nur noch nervig“

Seit dem 20. September ist das Wasser in Klagenfurt mit Enterokokken verseucht. Die Gesundheitsbehörde warnte und empfahl daher vorsorglich im gesamten Stadtgebiet nur abgekochtes Wasser zu trinken. In der gestrigen Pressekonferenz der Stadt wurde bekannt gegeben, dass sich die Klagenfurter wohl noch etwas gedulden müssen. Dieser Zustand soll noch zwei Wochen andauern und vorher sei auch nicht mit einer Freigabe zu rechnen. Die Anrainer reagieren verärgert.

„Gratis Wasser ist Tropfen auf dem heißen Stein“

Marie*, eine junge Mutter aus Waidmannsdorf ist zunehmend verzweifelt: „Es ist einfach nur noch nervig. Das Kochen wird komplizierter, nach dem Duschen fühle ich mich nicht wirklich sauber und am allermeisten stört mich die Ungewissheit, wann das alles ein Ende hat“, macht Marie ihrem Ärger Luft. „Mir ist bewusst, dass es in anderen Ländern viel schlechter aussieht und dass das vielleicht ein Luxusproblem ist – allerdings wohne ich ja hier und zahle extra dafür, dass Strom und Wasser funktionieren sollten. Vor allem würde ich mir eine bessere Information, Kommunikation und Organisation wünschen. Die gratis Wasserflaschen bei der Messe sind zwar nett, aber am Ende des Tages auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Personen ohne Auto können dieses Angebot kaum annehmen.‘‘

Hoffen auf ein Ende

Marie erzählt weiter, dass sie ein drei Monate altes Baby habe und extrem aufpassen müsse. „Vor allem beim Stillen muss ich darauf achten hydriert zu bleiben und nun kann ich mich entscheiden: Will ich alle zwei Tage Wasser mit dem Kinderwagen nach Hause und dann hoch in meine Wohnung schleppen oder will ich ständig Wasser abkochen, was dann verkalkt und abgestanden in der Flasche darauf wartet, bis wir es trinken? Beides kostet zusätzlich Zeit und Mühe, aber auf keinen Fall, dass die Enterokokken irgendwie mein Kind gefährden‘‘, schildert sie die derzeitige Situation. „Ich hoffe, wir bekommen bald Informationen, wie es weitergeht und dass das alles bald ein Ende hat.“

*Der Name wurde von der Redaktion geändert.