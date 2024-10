Neue Struktur in der KAGes: Erstversorgung auf drei Stufen ausgebaut

Im Rahmen der im Juni 2023 vorgestellten Strukturreform der KAGes wurde ein neues Modell zur zentralen ambulanten Erstversorgung (ZAE) eingeführt. Ziel dieser Reform ist es, die Erstversorgung von Patienten an den Standorten der KAGes zu optimieren und an die jeweiligen Ressourcen anzupassen. Inzwischen wurde das abgestufte Versorgungsmodell an den Standorten Weiz, Bruck an der Mur, Mürzzuschlag, Bad Aussee, Knittelfeld, Hartberg, Deutschlandsberg und Voitsberg erfolgreich umgesetzt.

Drei Stufen der Erstversorgung

Das Modell gliedert sich in drei Versorgungsstufen, die je nach Standort und Einzugsgebiet angepasst sind:

Zentrale Ambulante Erstversorgung als AkutMedizinische Erstversorgung (AME):

Diese Stufe, die an allen KAGes-Standorten rund um die Uhr verfügbar ist, bietet eine allgemeine medizinische Ersteinschätzung und Versorgung. Patient*innen, die sich selbst in die Einrichtung begeben, werden zunächst auf allgemeinmedizinischem Niveau versorgt. Bei Bedarf erfolgt eine Weiterleitung an spezialisierte Abteilungen oder in den niedergelassenen Bereich. Die Versorgung erfolgt durch das Fachpersonal der jeweiligen Krankenhäuser. Zentrale Ambulante Erstversorgung (ZAE):

Diese Versorgungsstufe entspricht den Vorgaben des Österreichischen Strukturplans Gesundheit (ÖSG). An Standorten mit einem breiteren Fächerspektrum werden ambulante Akutpatient*innen durch das Stammpersonal der jeweiligen Krankenhäuser versorgt. Dazu gehört auch eine grundlegende traumatologische Versorgung. Die ZAE bietet somit eine erweiterte Erstversorgung für Standorte, die mindestens den Status einer Standardkrankenanstalt haben. Zentrale Notaufnahme (ZNA):

An größeren Standorten mit einem breiten Fächerspektrum und einem großen Einzugsgebiet ist die ZNA die dritte Versorgungsstufe. Hier wird ein umfassendes Leistungsspektrum der Akut- und Notfallversorgung für mehrere klinische Fachdisziplinen geboten, inklusive Traumaversorgung. Die ZNA ist mit einer eigenen Dienstmannschaft besetzt, die rund um die Uhr verfügbar ist.

Fokus auf Selbstzuweiser

Ein besonderes Augenmerk des neuen Modells liegt auf der gezielten Betreuung von Selbstzuweiser, also Personen, die ohne Rettungstransport in die Einrichtung kommen. Die virtEBA, ein bewährtes Lotsensystem für Patienten, die mit der Rettung transportiert werden, bleibt weiterhin bestehen und ergänzt die neuen ZAE-Einheiten. Der Medizinische Direktor der KAGes, Johannes Koinig, betonte die Bedeutung dieser abgestuften Versorgung: „Wir haben mit Hochdruck an der Umsetzung der AkutMedizinischen Erstversorgung und der Zentralen Ambulanten Erstversorgung gearbeitet. Unser Ziel war es von Anfang an, eine gut abgestimmte und qualitativ hochwertige Erstversorgung für alle Patienten zu gewährleisten.“