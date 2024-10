Wiener Wetter: Nach Schauern am Morgen bringt der Nachmittag Sonne

Wie wird das Wetter am Freitag in Wien?

Wie wird das Wetter am Freitag in Wien?

Für den morgigen Freitag erwartet Wien ein wechselhaftes Wetter. „Der Tag beginnt noch recht unbeständig mit einem Wechselspiel von Sonne, Wolken und kurzen Schauern,“ so die Prognose der Wetterexperten der GeoSphere Austria. Im Laufe des Tages wird sich das Wetter jedoch beruhigen. „Tagsüber bessert sich die Lage, die Schauer klingen ab und die sonnigen Phasen werden länger,“ erklären die Meteorologen. Wer also einen Spaziergang plant, kann sich vor allem am Nachmittag auf freundlicheres Wetter freuen. Der Wind bleibt zunächst lebhaft aus westlicher Richtung, schwächt sich aber im Laufe des Tages ab. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag rund 17 Grad.