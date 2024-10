Regen und Sonne: So wird das Wetter am Freitag in Österreich

Wie wird das Wetter am Samstag in Österreich?

Wie wird das Wetter am Samstag in Österreich?

Am Freitag zeigt sich das Wetter in Österreichzweigeteilt. Laut den Wetterexperten der GeoSphere Austria bleibt es an der Alpennordseite noch recht unbeständig. „Mit einigen Wolken und immer wieder Regenschauern muss gerechnet werden“, so die Prognose. Vor allem am Vormittag weht teils lebhafter Westwind.

Überwiegender Sonnenschein im Süden

In der Südhälfte Österreichs hingegen überwiegt der Sonnenschein. „Hier bleibt es weitgehend trocken, und der Nachmittag bringt zunehmend sonniges Wetter,“ erklären die Meteorologen. Die Schauer lassen am Nachmittag auch im Norden nach, und es setzt sich überall mehr Sonnenschein durch.

Bis zu 19 Grad

Der Wind weht im Donauraum und in Niederösterreich anfangs noch lebhaft aus West, nimmt tagsüber aber deutlich ab. „Sonst bleibt es meist den ganzen Tag über windschwach,“ so die Experten weiter. Die Nachmittagstemperaturen erreichen 12 bis 19 Grad.