Tragischer Kajakunfall: Für 24-Jährigen kam jede Hilfe zu spät

Am Donnerstag, 10. Oktober 2024 ereignete sich im Defereggental ein schwerer Wildwasserunfall, bei dem ein 24-jähriger deutscher Kajakfahrer sein Leben verlor. Gemeinsam mit zwei weiteren Kajakfahrern (24 und 31 Jahre alt) war er am Vormittag im Bereich der Bavaria Alm in St. Jakob in die reißenden Fluten der Schwarzach eingestiegen. Ihr Ziel: Eine anspruchsvolle Tour in Richtung Huben. Doch auf Höhe des Klärwerks in St. Veit im Defereggental nahm das Unglück seinen Lauf.

Er konnte sich selbst aus dem Fluss befreien

Gegen Mittag kollidierten zwei der Kajakfahrer mit einem im Fluss verkeilten Baumstamm und kenterten. Der 31-jährige Mann konnte sich eigenständig aus dem Fluss befreien, während ein 24-jähriger Kajakfahrer in der Flussmitte an einem Baumstumpf festhielt. Von dort wurde er mittels Seilen durch den Notarzthubschrauber C7 gerettet und mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen.

Fünf Kilometer mitgerissen

Der zweite 24-jährige Kajakfahrer wurde rund fünf Kilometer weit von der Schwarzach mitgerissen. Erst gegen 15.15 Uhr konnte die Freiwillige Feuerwehr ihn aus dem Fluss bergen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch den Notarzt blieb jede Hilfe zu spät – der Mann erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

Im Einsatz:

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Sankt Veit und Hopfgarten mit insgesamt 51 Einsatzkräften, die Wasserrettung Lienz, das Notarzthubschrauberteam des C7, das Rote Kreuz mit 9 Kräften inklusive Notarzt sowie die Polizei Matrei und Lienz. Auch das Kriseninterventionsteam war vor Ort.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.10.2024 um 21:43 Uhr aktualisiert