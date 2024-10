Prozess um tödliche Hunde-Attacke endete mit Freispruch

Ein Sommertag im Juli 2023 endete tragisch: In Wilfleinsdorf, Bezirk Bruck an der Leitha, wurden eine 52-jährige Großmutter und ihre Enkelkinder von einem Rottweiler angegriffen. Dabei erlitten sie schwere Verletzungen, und die Frau verstarb etwa zwei Monate später, am 6. Oktober, an den Folgen des Angriffs.

Angeklagte: „Kim“ war nie aggressiv

Am Donnerstag musste sich die 21-jährige Betreuerin der Rottweiler-Hündin „Kim“ vor Gericht verantworten. Die junge Frau hatte auf „Kim“, die Hündin ihres Vaters aufgepasst, während dieser im Urlaub war. Ihr wird fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen, doch sie plädierte auf nicht schuldig. Die Hündin sei zuvor nie aggressiv oder auffällig gewesen. An jenem tragischen Tag kroch „Kim“ unter dem Tor durch. Die Beschuldigte rannte der Hündin nach, hatte aber keine Leine und keinen Beißkorb geholt. Dies hätte zu lange gedauert.

Oma und Enkel attackiert

Plötzlich ging es Schlag auf Schlag: Erst war „Kim“ ruhig. Doch als die Rottweiler-Hündin von dem Schuh eines Kindes getroffen wurde, ging sie auf die drei Spaziergänger los. Die 21-Jährige ging dazwischen und packte den Vierbeiner am Genick. Da bekam „Kim“ einen weiteren Schlag von einem Schuh ab und die Situation eskalierte endgültig. Die 52-Jährige und die beiden Enkelkinder erlitten zahlreiche Bisswunden.

Urteil nicht rechtskräftig

Die 21-Jährige wurde vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung freigesprochen. Der Richter erklärte, dass selbst bei sofortigem Mitnehmen von Leine und Beißkorb nicht sicher gewesen wäre, dass die Hündin angeleint werden könnte. Zum Zeitpunkt des Vorfalls war das Gartentor korrekt verschlossen, jedoch schlüpfte der Hund durch einen nur 13 Zentimeter hohen Spalt hindurch, was eine Sachverständige bestätigte. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Die Hündin „Kim“ wurde nach dem Vorfall in einem Verein aufgenommen und inzwischen weitervermittelt.