Polarlichter erleuchten sogar die Wolken über Österreich

Bereits am Nachmittag haben wir darüber berichtet, dass die Möglichkeit auf Polarlichter über Österreich heute besteht. Aufgrund der Bewölkung in großen Teilen des Landes, durfte man sich aber nicht allzu viele Hoffnungen machen. Doch selbst die Wolken können teilweise nicht gänzlich verbergen, was sich heute am österreichischen Nachthimmel kurz vor 23 Uhr abgespielt hat.

Unglaubliche Fotos von Polarlichtern über Österreich

Eine Leserin hat uns dazu ein Foto geschickt, das zeigt, wie die Wolken von den Polarlichtern darüber erhellt sind, auf manchen Webcams, die einen freien Blick auf den Himmel geben, sieht man das Naturschauspiel in voller Pracht. Die Lichter leuchten dabei ähnlich stark wie Mitte Mai, wo der Blick auf den Nachthimmel größtenteils jedoch ungetrübt war.