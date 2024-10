Onlinebanking funktionierte nicht: Betrüger ging leer aus

Veröffentlicht am 11. Oktober 2024, 07:38 / ©Fotomontage Canva

Im weiteren Verlauf in einem Chat forderte der vermeintliche Sohn eine Überweisung in der Höhe von 2.449,09 Euro. Da die Überweisung per Onlinebanking seitens der 78-Jährigen nicht funktionierte, forderte der unbekannte Täter ein Foto des Buchungsauftrags.

Keine Überweisung getätigt

Kurze Zeit später kam ihr Sohn zu Besuch und die 78-Jährige konfrontierte ihn mit den Geldforderungen. Folgend musste sie feststellen, dass es sich um einen Betrugsversuch handelte. Es wurde keine Überweisung getätigt, daher ist auch kein Schaden entstanden.