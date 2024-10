Wo in der Steiermark die meisten Verkehrsunfälle mit Kindern passieren

Heuer kamen in der Steiermark bereits zwei Kinder ums Leben. Zu einem besonders tragischen Unfall kam es Anfang des Jahres in Krottendorf, bei dem ein Säugling noch an der Unfallstelle verstarb. Näheres dazu hier: Tragödie: Säugling nach Frontal-Crash mit LKW an Unfallstelle verstorben.

Sechs steirischen Bezirken ohne tödliche Verkehrsunfälle

Das Ziel „kein tödlicher Kinderunfall im Straßenverkehr“ haben in den vergangenen zehn Jahren sechs steirische Bezirke erreicht: Die Bezirke Bruck-Mürzzuschlag, Deutschlandsberg, Leoben, Murau, Murtal und Südoststeiermark, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt.

In diesen steirischen Bezirken verunglückten Kinder bei Verkehrsunfällen

In Graz sowie den Bezirken Graz-Umgebung, Hartberg-Fürstenfeld, Leibnitz, Voitsberg und Weiz gab es in den vergangenen zehn Jahren jeweils einen tödlichen Verkehrsunfall eines Kindes, im Bezirk Liezen waren zwei Todesopfer zu beklagen.

Die steirischen Bezirke im Vergleich (bei Verkehrsunfällen tödlich verunglückte Kinder (2024-2015) / verletzte Kinder (2023-2014)) Bezirk Bruck-Mürzzuschlag: kein tödlicher Kinderunfall/ 205 Kinder verletzt

Bezirk Deutschlandsberg: kein tödlicher Kinderunfall/ 169 Kinder verletzt

Bezirk Leoben: kein tödlicher Kinderunfall/ 140 Kinder verletzt

Bezirk Murau: kein tödlicher Kinderunfall/ 73 Kinder verletzt

Bezirk Murtal: kein tödlicher Kinderunfall/ 179 Kinder verletzt

Bezirk Südoststeiermark: kein tödlicher Kinderunfall/ 201 Kinder verletzt

Graz: 1 Kind tödlich verunglückt / 934 Kinder verletzt

Bezirk Graz Umgebung: 1 Kind tödlich verunglückt/ 427 Kinder verletzt

Bezirk Hartberg-Fürstenfeld: 1 Kind tödlich verunglückt/ 246 Kinder verletzt

Bezirk Leibnitz: 1 Kind tödlich verunglückt/ 217 Kinder verletzt

Bezirk Voitsberg: 1 Kind tödlich verunglückt/ 118 Kinder verletzt

Bezirk Weiz: 1 Kind tödlich verunglückt/ 212 Kinder verletzt

Bezirk Liezen: 2 Kinder tödlich verunglückt/ 231 Kinder verletzt

Steiermark: 8 Kinder tödlich verunglückt/ 3.352 Kinder verletzt Quelle: Statistik Austria, VCÖ 2024

Bilanz der letzten zehn Jahre

Insgesamt verloren in den vergangenen zehn Jahren in der Steiermark acht Kinder im Straßenverkehr ihr Leben, mehr als 3.300 wurden verletzt. Im Vorjahr wurden 362 Kinder im Straßenverkehr verletzt, ein Kind leider tödlich. Zwei Drittel der Kinder wurden im Ortsgebiet bei einem Verkehrsunfall verletzt. Insgesamt verunglückten Kinder am häufigsten – nämlich 151 – als Pkw-Insassen, wie die VCÖ-Analyse zeigt. Zwei Drittel der verletzten Kinder hatten im Ortsgebiet einen Verkehrsunfall.

Mit diesen Fahrzeugen verunglückten die Kinder

Auch im Ortsgebiet wurden Kinder am häufigsten als Pkw Insassen verletzt, nämlich 61. Jeweils 51 Kinder wurden zu Fuß und mit dem Fahrrad Opfer eines Verkehrsunfalls, 26 Kinder mit einem Scooter und zehn Kinder mit einem Tretroller oder Kinderfahrrad. Damit waren mehr als die Hälfte der Unfallopfer im Ortsgebiet bewegungsaktiv mobil. „Gerade für Kinder ist Bewegung sehr wichtig. Wenn Kinder häufig zu Fuß, mit dem Fahrrad oder Tretroller mobil sein können, kommen sie auf eine regelmäßige Portion Bewegung. Umso wichtiger ist es, Maßnahmen für ein kindgerechtes Verkehrssystem umzusetzen, wie etwa ausreichend breite Gehwege und Radwege, übersichtliche Straßenübergänge und mehr Verkehrsberuhigung“, erklärt VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky.

Kinder vom Vertrauensgrundsatz ausgenommen

Der VCÖ erinnert zudem daran, dass Kinder vom Vertrauensgrundsatz ausgenommen sind, was sich im Fahrverhalten bemerkbar machen sollte: „Der Lenker eines Fahrzeuges hat sich gegenüber Personen für die der Vertrauensgrundsatz nicht gilt, insbesondere durch Verminderung der Fahrgeschwindigkeit und durch Bremsbereitschaft so zu verhalten, dass eine Gefährdung ausgeschlossen ist“, heißt es dazu in der Straßenverkehrsordnung. Und ist ersichtlich, dass ein Kind die Straße überqueren möchte, dann ist das auch dort zu ermöglichen, wo es keinen Schutzweg gibt.

Bei der VCÖ-Online Karte kannst du Gefahrenstellen eintragen

Im Schulumfeld erhöhen auch Maßnahmen wie eine Schulstraße oder autofreie Schulvorplätze die Sicherheit für die Kinder. Der VCÖ möchte gemeinsam mit der Bevölkerung Gefahrenstellen am Schulweg aufzeigen. In einer Online-Karte können beim VCÖ-Schulwegcheck noch bis 31. Oktober Problemstellen eingetragen und beschrieben werden. Der VCÖ sammelt die Einträge und leitet diese an die zuständige Gemeinde weiter. Bereits mehr als 260 Gefahrenstellen in 55 steirischen Gemeinden wurden gemeldet. Beispiele sind fehlende Radwege und fehlende Schutzwege, zu hohes Tempo des Kfz-Verkehrs oder Probleme bei Straßenquerungen

Anzahl im Straßenverkehr verunglückter Kinder im Vorjahr leicht gesunken Jahr 2023: 361 Kinder verletzt, ein Kind tödlich verletzt

Jahr 2022: 371 Kinder verletzt, zwei Kinder tödlich verletzt

Jahr 2021: 307 Kinder verletzt, kein Kind tödlich verletzt

Jahr 2020: 293 Kinder verletzt, kein Kind tödlich verletzt

Jahr 2019: 333 Kinder verletzt, kein Kind tödlich verletzt Quelle: Statistik Austria, VCÖ 2024