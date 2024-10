Polarlichter über Kärnten: Das waren die magischen Momente in der Nacht

In der Nacht auf Donnerstag ereignete sich über Kärnten ein seltenes Naturschauspiel: Polarlichter waren am Himmel zu sehen. In Bad Kleinkirchheim, Klagenfurt und Villach berichteten Augenzeugen von einer faszinierenden Lichtershow. Trotz teils dichter Wolken schimmerten die farbenfrohen Lichter hinter den Wolken hindurch und sorgten für eine spektakuläre Stimmung.

©Manuel Gruber Spektakuläre Farben: Polarlichter in Bad Bleiberg in Kärnten erleuchten den Nachthimmel.

Farbenfrohes Schauspiel: Wolken geben in Kärnten den Blick auf Polarlichter frei

Die faszinierenden Himmelsfarben waren kurz vor 23 Uhr am besten zu sehen. In Bad Kleinkirchheim öffnete sich die Wolkendecke für kurze Zeit und ermöglichte einen klaren Blick auf das Polarlicht-Spektakel. Auch in Bad Bleiberg und in Viktring bei Klagenfurt konnten Bewohner den außergewöhnlichen Anblick genießen. Sogar aus Arnoldstein im Gailtal schickten uns Leser Fotos, die das rote Leuchten festhielten.

©Webcam „Bergfex“ / Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen Himmelsphänomen in Kärnten: Die Polarlichter über Bad Kleinkirchheim um 23 Uhr.

Österreichs Himmel erstrahlt erneut in bunten Farben

Nicht nur in Kärnten, auch in anderen Teilen Österreichs waren die Lichter zu beobachten, obwohl sich in vielen Regionen dichte Wolken hielten. Auf verschiedenen Webcams konnten die Polarlichter in voller Pracht bestaunt werden. Leser berichteten, dass die Farben ähnlich intensiv waren wie bei einem Polarlichtereignis im Mai.

Was sind Polarlichter? Polarlichter entstehen, wenn elektrisch geladene Partikel des Sonnenwindes auf die Atmosphäre der Erde treffen und dort Stickstoff- und Sauerstoffmoleküle zum Leuchten anregen. Dieses Phänomen tritt besonders in nördlichen Regionen auf, doch unter bestimmten Bedingungen können auch Länder wie Österreich, und speziell Kärnten, in den Genuss kommen.

Konntest du die Polarlichter sehen? Ja Leider nein Hab schon geschlafen Nur ein bisschen Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.10.2024 um 08:02 Uhr aktualisiert