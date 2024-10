30 Parfums gefunden: Zwei Männer festgenommen

Beim Eintreffen der Beamten gab eine aufmerksame Mitarbeiterin an, dass sie die beiden Männer wiedererkannt hätte, nachdem es am heutigen Tag bereits einen Diebstahl von mehreren Parfums in einem Drogeriemarkt im Bezirk Feldkirchen gegeben hat. Im Drogeriemarkt in Klagenfurt hätte die zwei Männer neuerlich versucht zwei Parfums zu stehen, was die Mitarbeiterin jedoch unterbinden konnte.

30 neuwertige Parfums

Die beiden Männer im Alter von 33 und 38 Jahren, beide weißrussische Staatsbürger, wurden zur Polizeiinspektion Heiligengeistplatz verbracht, wo die weiteren Erhebungen durchgeführt wurden. Dabei gab einer der Männer an, dass sie ihren PKW im Bereich des Drogeriemarkts abgestellt hätten. Im PKW konnten rund 30 neuwertige Parfums, eine Vielzahl an neuwertigen und originalverpackten Kosmetikartikel (Cremes…) und neuwertigen Bekleidungsgegenständen vorgefunden und sichergestellt werden. Zur Herkunft der Artikel konnte die Beiden keine Angaben machen. Beide Männer wurden festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum Klagenfurt eingeliefert. Weitere Erhebungen, vor allem bezüglich der Herkunft der Parfums, der Kosmetikartikel und der Bekleidungsgegenstände werden geführt.