Polarlichter: Steirer wurden heute Nacht Zeugen des Himmelsspektakels

Bereits gestern haben wir darüber berichtet, dass die Möglichkeit auf Polarlichter über Österreich in der Nacht auf den heutigen Freitag besteht. Aufgrund der Bewölkung in großen Teilen des Landes, durfte man sich aber nicht allzu viele Hoffnungen machen. Doch dann geschah es doch: In vielen Regionen erstrahlte der Nachthimmel heute Nacht in verschiedenen Rottönen. Webcams in ganz Österreich zeigen das Himmelsspektakel. Auch die Steirer konnten dieses Naturphänomen heute Nacht erblicken. Es ist bereits das zweite Mal in dieser Woche, dass sich der steirische Nachthimmel rot färbt. Welche Webcams in der Steiermark schon in der Nacht von Montag auf Dienstag das Spektakel festhalten konnten, erfährst du hier: Polarlichter erhellen Steiermarks Nachthimmel.

Was sind Polarlichter? Polarlichter entstehen immer dann, wenn elektrisch geladene Teilchen des Sonnenwindes auf die oberen Schichten der Erdatmosphäre bzw. auf das Erdmagnetfeld treffen. Dort werden dann Stickstoff- und Sauerstoffatome der Hochatmosphäre zum Leuchten angeregt.

„Lila Aussicht“ vom Schöckl

Die Schöckl-Webcam in Graz-Umgebung zeigt um 23 Uhr Aufnahmen, auf denen das Naturphänomen bereits deutlich zu sehen ist. Nach Mitternacht jedoch dürfte sich das Himmelsspektakel weiter intensiviert haben – ein Blick auf die Webcam gegen 2 Uhr früh zeigt einen deutlich lila eingefärbten Nachthimmel.

©Webcam „panomax“ / Rax Seilbahn & Webcam „Panocloud“ / Schöckl Bereits kurz vor 23 Uhr waren die Polarlichter vom Schöckl aus zu sehen. ©Webcam „panomax“ / Rax Seilbahn & Webcam „Panocloud“ / Schöckl Gegen 2 Uhr früh war das Himmelsspektakel dann noch intensiver.

Rotes Himmelszelt im Murtal

Auch im Murtal konnten die Bewohner heute Nacht ein rotes Himmelszelt erblicken. Am besten zu beobachten war das Naturschauspiel ebenfalls zwischen 1 und 2 Uhr früh. Ein Blick auf die Webcam Hohentauern/Murtal um 1.40 Uhr zeigt den Himmel in einem kräftigen Rot eingefärbt. Gegen Mitternacht waren die Polarlichter noch etwas schwächer sichtbar.

©Screenshot panomax.com Das Himmelsspektakel erreichte seinen Höhepunkt… ©Screenshot panomax.com …zwischen 1 und 2 Uhr früh.

Polarlichter in der Ramsau

Aufnahmen aus Liezen offenbaren zwischen 1 Uhr und 2 Uhr früh ebenfalls einen rot eingefärbten Himmel. Die Webcam Ramsau/Lindenhof mit Blick zum Dachstein zeigt das Farbenspektakel. Hast du auch Polarlichter gesehen? Schicke uns gerne deine schönsten Aufnahmen zu.

©Screenshot webcam.eu Polarlichter in Liezen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.10.2024 um 09:14 Uhr aktualisiert